Flat tax, ira Salvini dopo l'alt M5S: "E' priorità, le coperture ci sono"

Sull'allargamento della flat tax "le coperture ci sono" e "spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Pirelli a Milano. "Con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco piu' rispetto a quello che si investe per il reddito, si da' un aiuto fondamentale a imprese e famiglie e io sono convinto che i minori introiti del primo giorno saranno maggiori introiti dal giorno successivo. Quindi le coperture ci sono perche' quando l'economia corre lo Stato incassa", ha sottolineato Salvini. Sulla questione, ha aggiunto, "il Mef ha smentito qualsiasi simulazione, i numeri di cui ho letto sui giornali hanno l'attendibilita' di Topolino". Infine, ha ricordato il ministro, "la flat tax c'e' nel contratto di governo, ridurre le tasse a chi crea lavoro e ricchezza e' fondamentale cosi' come e' fondamentale far ripartire un settore come quello dell'edilizia. Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno".

Mef: "Nessuna stima per la Flat Tax". Polemica Lega-M5S



Flat Tax per le famiglie sì, Flat Tax per le famiglie no. Polemica tra Lega e Movimento 5 Stelle, sull'ipotesi paventata da Salvini. "Nessuna stima fatta per una riforma che ne' io ne' il Mef abbiamo ricevuto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato sull'ipotesi di una Flat tax per le famiglie. "Non c'e' nessuna stima del Mef per le proposte in discussione e, quindi, le cifre sono destituite di ogni fondamento. L'ipotesi Flat tax e' allo studio da luglio quindi non c'e' nulla di nuovo", ha aggiunto.

"Flat Tax per le famiglie? E' una promessa che non si puo' mantenere". Lo sostiene il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, intervistata a 24 Mattino su Radio 24. "Il nostro Paese - ha proseguito l'esponente del M5s - non puo' permettersi 60 miliardi per questa spesa. La Lega sostiene che non si tratti di tale cifra, ma se il Mef ha detto questo, non credo che abbia sbagliato".

"Si tratta di essere realisti rispetto alla situazione economica che c'e' oggi e alle possibilita'". Lo ha detto il sottosegretario all'economia Laura Castelli sulla Flat tax. In merito alle ipotesi di spesa del vicepremier Matteo Salvini, Castelli ha spiegato: "Noi prevediamo impatti minori nel riordino dell'esistente e anche una visione diversa di quella che e' la pressione fiscale".

"Ci siamo presentati per dare un aiuto concreto alle famiglie e lo stiamo facendo con reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e quota cento. Lasciamo stare quindi tutte le promesse irrealizzabili e parliamo solo di cose concrete come lo sblocca cantieri, che potrà dare lavoro a tante persone". Lo dice Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. A proposito della proposta sulla flat tax per il lavoro dipendente lanciata da Matteo Salvini, D'Uva osserva: "Se la flat tax costa 60 miliardi di euro è inevitabile che il no è automatico: non è politico, ma proprio tecnico".

"Non so se esiste questo studio del Mef, ma se esiste io non l'ho mai visto", dice Armando Siri al Giornale radio Rai (Radio1). Il sottosegretario alle Infrastrutture aggiunge che "stiamo parlando di un progetto molto diverso dalla fase 2 della Flat Tax che invece abbiamo in mente noi, ovvero il voler applicare fino a 50 mila euro di reddito il 15% di aliquota fissa con le deduzioni che sono inversamente proporzionali al reddito". A chi gli chiede se questa ipotesi di simulazione, datata 8 febbraio, e' molto distante da quella indicata nella fase 2, l'esponente leghista dice che "quella simulazione prende le mosse dalla flat tax cosi' com'e' stata immaginata a regime, ma il nostro e' un percorso di legislatura. Quanto costera'? Intorno ai 12 miliardi. Poi naturalmente ci confronteremo con i tecnici del Mef per limare gli scostamenti che ci possono essere, ma nell'ordine di qualche centinaia di milioni su un miliardo, in meno o in piu'. Ma non certamente - assicura - sulle cifre di cui ho sentito parlare in questi giorni".