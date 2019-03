Flat tax, Salvini duro contro Tria: "Dal Ministero numeri strampalati"

Flat tax: Salvini, numeri Mef sono strampalati

"Sono numeri strampalati". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl commenta la simulazione elaborata dal ministero dell'Economia sulla flat tax da estendere alle famiglie. "Non siamo al Superenalotto - ha detto Salvini -. I numeri li contiamo con piu' precisione". "Per la prima fase della flat tax per le famiglie, per un primo colpo sostanzioso, non per tutti ma per tanti, servono 12-15 miliardi". "Con 15 miliardi sarebbe una rivoluzione epocale", ha aggiunto sottolineando che a partire "dal primo scaglione, dal 23% da abbassare, stiamo facendo tutti i conti del caso".

Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della flat tax

Fonti del ministero dell’Economia ieri hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno, 25 se il nuovo regime riguardasse soltanto i redditi famigliari fino a 50 mila euro. Numeri che però sono stati subito contestati dalla Lega. "Non so come il Mef possa aver fatto quel calcolo, se lo ha fatto. Io stesso ho finito i conti da pochi giorni, e dunque di che parliamo? Peraltro, la stima è sui 12, al massimo 13 miliardi", il commento di Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti. Ed è stato subito duello a distanza anche tra Salvini e Di Maio. "Va fatta", ha detto il primo. "No promesse alla Berlusconi", la replica del secondo.



FISCO: SIMULAZIONI MEF SU FLAT TAX FAMIGLIA, COSTI PER 50 MLD



La Flat tax applicata alle famiglie proposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini costerebbe oltre 50 mld di euro, praticamente il costo di circa tre manovre economiche. Lo precisano le simulazioni svolte dal Mef, consultate dall'AdnKronos. ''È praticamente impossibile avviarla'', chiariscono i tecnici che hanno studiato la misura inserita dal leader leghista nel contratto di governo. ''E anche laddove si dovesse fissare la soglia dei 50mila euro - spiegano ancora - staremmo su un costo intorno ai 25 miliardi''. La Flat tax familiare è una proposta di bandiera del Carroccio. Ieri lo stesso Salvini, da Melfi, ha annunciato di volerla introdurre nel 2019: "La vogliamo far entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani", ha ripetuto il vicepremier.



FISCO: SIRI, STUDIO MEF NON SU NOSTRA PROPOSTA FLAT TAX, COSTO CIRCA 12MLD



"Non so se esiste uno studio perché non l'ho mai visto ma se anche esistesse non può riferirsi alla nostra proposta di Flat Tax Fase II che ha un'incidenza di circa 12 mld e si riferisce ad un intervento di riduzione dell'imposta per tutte le famiglie fino a 50 mila euro di reddito". E' quanto dichiara il sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, della Lega. "In particolare -spiega- la novità è data dall'introduzione del reddito famigliare che attraverso un sistema di deduzioni garantisce la progressività dell'imposta. Il nostro studio è stato messo a punto circa 15 giorni fa quindi risulta evidente come la data dell'8 febbraio sia antecedente alle nostre elaborazioni. Mi pare evidente che non c'entra", conclude.



FISCO: LEGA, FLAT TAX DA 12MLD, GIU' IMPOSTE PER REDDITI FINO A 50MILA EURO



"La Flat Tax Fase II ha un'incidenza di circa 12 mld e si riferisce ad un intervento di riduzione dell'imposta per tutte le famiglie fino a 50 mila euro di reddito. In particolare la novità è data dall'introduzione del reddito familiare che attraverso un sistema di deduzioni garantisce la progressività dell'imposta. Lo studio messo a punto è di circa 15 giorni fa". Così una nota della Lega.



Fisco: Salvini, vogliamo entrare nelle case delle famiglie

"Noi non abbiamo smesso di lavorarci giorno e notte, in questa manovra economica siamo gia' riusciti ad avvantaggiare commercianti, partite Iva imprenditori e liberi professionisti, nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie e dei lavoratori dipendenti italiani, con le imprese stiamo costruendo a costruire un percorso affinche' l'Italia torni ad essere il numero uno, non 27 in Europa".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Melfi (Potenza), nel corso di una iniziativa elettorale a proposito di flat tax.



Fisco: Di Maio, ok Flat tax ma no promesse alla Berlusconi



"Sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5s abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuera' un punto di incontro, ne sono certo. L'importante e' non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilita' nei confronti dei cittadini". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio.