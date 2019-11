Flati(M5s):'Competenze siano rispettate'.Piano Salini, passerà dal Parlamento

“Questa mattina il Presidente della commissione di Vigilanza, Alberto Barachini, ha espresso la necessità di proporre un atto di indirizzo sul piano industriale Rai per salvaguardare il ruolo della commissione. Come Movimento 5 Stelle lavoriamo da sempre per garantire un servizio pubblico autonomo e nel rispetto del contratto di servizio. Sappiamo bene, d’altronde che la commissione ha competenza solo relativamente a piano news e canale istituzionale, mentre le valutazioni sul piano industriale competono al MISE, che lo ha bollinato di recente. Pertanto riteniamo doveroso assicurare che le osservazioni sul Piano Industriale si limitino ad essere richieste di informazioni o riflessioni, in una relazione che per sua natura non sarà vincolante. Seguiremo i lavori di commissioni dei prossimi giorni, verificando che l’atto di sintesi proposto dal Presidente si focalizzi solo sulle materie di competenza della Vigilanza”. Così in una nota Francesca Flati, portavoce del Movimento 5 Stelle Capogruppo della commissione di Vigilanza Rai.