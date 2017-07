Flop Bersaglio Mobile con Luigi Di Maio: solo il 2,96 % di share

Luigi Di Maio fa flop a Bersaglio Mobile, condotto da Enrico Mentana, e non arriva neanche al 3 % di share (2,96 per la precisione), fermandosi a 565mila spettatori. Di Maio viene battuto - e c'era da aspettarselo - da Adesso tocca a me andato in onda su Raiuno e dedicato all'anniversario dell'attentato a Paolo Borsellino (18,82 % di share e 3.435.000 spettatori) ma anche dal film di Rete4 Senza tregua del 1993 con Jean Claude Van Damme all'ennesima replica, che si porta a casa il 4.62 % di share con 850mila spettatori; nonché dallo spettacolo di Angelo Pintus all'Arena di Verona su Italia 1 che raggiunge il 7,83 % di share e un milione 392mila spettatori.

La scorsa settimana i media si accanirono sul non lusinghiero risultato di Matteo Renzi a Bersaglio Mobile, che si fermò al 3,82 % di share con 713mila spettatori. Ebbene, a Di Maio è andata decisamente peggio, finendo per racimolare quasi un punto percentuale in meno dell'ex premier. Ex premier che, per ora, si aggiudica lo scontro di ascolti contro il premier in pectore.