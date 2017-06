Flop M5s, ius soli, no migranti: ma i vip di Sinistra che votarono Raggi?

Virginia Raggi, nel 2016, raccolse moltissimi endorsement da parte di tante celebrità di Sinistra. Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli, Giorgia, Antonello Venditti, Claudio Santamaria (che si spese fisicamente in un evento di chiusura della campagna pentastellata a Roma), ma anche Carlo Verdone, Claudio Amendola e così via.

Oggi, dopo che i sondaggi dicono che sette romani su dieci bocciano la Raggi; dopo la disfatta alle elezioni amministrative del M5s; dopo che Roma sprofonda nel degrado; e soprattutto dopo la brusca virata a destra con l'opposizione pentastellata allo ius soli e il giro di vite contro i migranti, ci si domanda dove siano finiti tutti questi illustri supporter di Sinistra della Raggi e del M5s, che l'anno scorso erano tanto entusiasti di votarli e di farli votare.

Come mai Fiorella Mannoia, tanto "combattente" riguardo ai temi civili, e incalzata anche dall'onorevole Fiano del Pd su Twitter, oggi non dice nulla? E Sabrina Ferilli che difendeva qualche mese fa la Raggi, a spada tratta. E Giorgia che invitava, in puro stile berlusconiano dei tempi d'oro, a "lasciarla lavorare"? E Antonello Venditti? E Claudio Santamaria? E Claudio Amendola? Cosa ne pensano dell'amministrazione Raggi nella Capitale? Ne sono contenti? La rivoterebbero? E l'avvicinamento alla Lega, come lo giudicano? E sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio sulle ONG? Ma si potrebbero fare mille esempi al riguardo.

Insomma, dove sono finiti oggi i vip di Sinistra che hanno contribuito con la loro notorietà al successo della Raggi a Roma nel giugno 2016? Per ora risultano non pervenuti. Attendiamo dunque nelle prossime ore un cenno, un segno, un segnale di fumo, un piccione viaggiatore che ci spieghi la loro posizione. Attendiamo insomma, per citare il buon Nanni Moretti, che dicano qualcosa di Sinistra.