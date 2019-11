Foglia di Fico sulla Rai, ci sei o ci fai?

Ci mancava solo la foglia di Fico sulla Rai. Caro presidente della Camera, ci risparmi le banalità. Grazie. “Bisogna fare prima di tutto una valutazione fondamentale: le nomine Rai le deve decidere il Consiglio di amministrazione della Rai e l’amministratore delegato della Rai e nessun’altro”, ha affermato oggi a Matera il numero uno di Montecitorio. Peccato che proprio il suo partito, il Movimento 5 Stelle, abbia bloccato in dirittura d'arrivo le nomine già belle che pronte dell'a.d. Fabrizio Salini perché Luigi Di Maio e i suoi si oppongono alla nomina, fortemente voluta da Matteo Renzi e da Italia Viva, di Mario Orfeo alla direzione del Tg3.



Tanto che, guarda caso, il renzianissimo Michele Anzaldi se ne è uscito con una nota durissima denunciando che "le rivelazioni di Milena Gabanelli fanno emergere una situazione gravissima: a che titolo il ministro degli Esteri Di Maio l’ha incontrata per chiederle la disponibilità a tornare in Rai? Di Maio è il nuovo capo del personale di Viale Mazzini? Altro che interferenze dei partiti sulla Rai, qui saremmo al caso senza precedenti di un ministro e leader di partito che fa addirittura i colloqui per le assunzioni. Il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, dovrebbe valutare l’immediata convocazione in commissione del ministro Di Maio per chiedergli se è vero e a che titolo si sarebbe occupato di nomine Rai". E ancora Anzaldi: "Una rivelazione, quella della Gabanelli, che viene fuori all’indomani di quello che tutti i quotidiani hanno titolatocome il ‘veto’ di Di Maio ad alcune nomine nei telegiornali. Per il secondo giorno di seguito l’amministratore delegato e il Cda Rai vengono sconfessati e pubblicamente commissariati, ma continuano a rimanere in silenzio".



Tornando all'ex compagno di Rifondazione Comunista, Fico, forse si è dimenticato quel comizio insieme a Beppe Grillo davanti alla sede Rai di Viale Mazzini in cui denunciava l'appartenenza proprio di Orfeo, all'epoca ai vertici della tv di Stato, al gruppo Caltagirone? Oggi Fico con la grisaglia del presidente della Camera inonda le agenzie con una cavolata che nemmeno Pierferdinando Casini ai tempi d'oro o Laura Boldrini avrebbero detto. Dai, su, via le foglie di Fico almeno dalla Rai.