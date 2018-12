Fondi Lega, il M5S all'attacco: "Salvini non minimizzi il caso"

"Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda". Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, attaccano l'alleato di governo sul caso del tesoriere leghista finito in un'indagine per finanziamemto illecito.

I pentastellati richiamano il leaer della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Una discesa in campo che sembra un tentativo di uscre dall'angolo in cui li costringe il titolare del Viminale, forte soprattutto degli ultimi sondaggi.

Così ii due capigruppi 5 Stelle rivendicano la loro posizione storica sui soldi ai partiti. "Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illecitì ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento", scrivono.

" E per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti - continuano D'Uva e Patuanelli - vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello Spazzacorrotti, che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate".