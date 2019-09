Confermato dalla Cassazione il non luogo a procedere per mancanza di querela nei confronti di Umberto Bossi e suo figlio Renzo, nell'ambito del processo per appropriazione indebita di fondi della Lega. La seconda sezione penale della Cassazione ha comunque confermato la condanna a un anno e 8 mesi (con pena sospesa) per appropriazione indebita inflitta all'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito dalla Corte d'appello di Milano.