Fondi Lega, Salvini: non minimizzo. M5S? A volte cadono le braccia...

"Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro" che "non ci sono", mi auguro "che facciano bene e facciano in fretta, sono assolutamente sereno". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme rispondendo ai Cinquestelle che sull'inchiesta sul tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito hanno invitato Salvini a chiarire e non minimizzare.

Fondi Lega, Salvini: M5S? A volte cadono le braccia - "Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini" armati "quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva di replicare alle dichiarazioni dei capigruppo del M5s che gli hanno chiesto di chiarire in merito al filone d'inchiesta della procura di bergamo sui fondi della Lega.



FONDI LEGA, DI MAIO: BENE CHE SALVINI NON MINIMIZZI - Sul caso Centemero e i fondi della Lega "chiederò chiarimenti aSalvini, ma deve tornare da dove sta e ce ne vuole ancora per un po'.Quello che posso dire è che noi approveremo in settimana la norma cherende trasparenti tutti i finanziamenti, per questo lo spazza-corrotti èuna norma rivoluzionaria, che porterà avanti il metodo cinquestelle,fondamentale per le la trasparenza. Mi fa piacere comunque che Salvininon minimizzi perché noi non minimizziamo". Lo dice il ministro delloSviluppo economico Luigi Di Maio, dopo l'incontro con le associazioni dicategoria e i produttori di auto.

L'AFFONDO DEL MOVIMENTO 5 STELLE - "Chiederò chiarimenti a Salvini, sono certo che non minimizzerà. Prima di dichiarare pubblicamente bisogna parlare con i nostri contraenti del contratto di governo, ma sicuramente Salvini non minimizzerà". Luigi Di Maio richiama il leaer della Lega e ministro dell'Interno e gli chiede spiegazioni sull'indagine che coinvolge il tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito ai partiti. La reazione del ministro dell'Interno arriva a distanza di qualche ora da Israele: "Non minimizzo e mi cadono le braccia".

Dopo le parole di Di Maio, è arrivata anche la nota dei due capigruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, dallo stesso tono: "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda" scrivono i due. Una scelta che sembra un tentativo mediatico e poltico di uscre dall'angolo in cui li costringe Salvini. Una situazione che si riflette anche nei sondaggi, dove la Lega continua a crescere e i gillini a perdere terreno.