Fondo Salva-Stati, vertice di maggioranza. Salvini evoca la galera per Conte

Mes, Salvini: “Conte? L’alto tradimento è punibile con la galera”

"Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". Con queste parole Matteo Salvini, parlando del caso Mes a Uno Mattina, evoca il carcere per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sfido Uno Mattina‎: organizzate un confronto qua, vengo a piedi, con il presidente Conte cui abbiamo sempre detto di 'no'. Se lui viene qua, o fa la figura del bugiardo o dello smemorato" afferma il leader della Lega lanciando il guanto di sfida al Primo ministro. "Conte mi sembra che non capisca neanche come si chiama quando si alza la mattina, basta guardarlo in televisione"‎. Insiste Matteo Salvini.

Mes, Salvini: Conte ci ha venduti alle banche tedesche

"Il presidente del Consiglio è più impegnato a insultare me e difendersi dalle accuse di conflitti di interessi e inchieste sui servizi segreti che a risolvere i problemi del Paese". Così Matteo Salvini in una lunga intervista a La Verità ha attaccato il pemier Conte prima di approdare alla trasmissione di Rai 1 Uno mattina. Mes, il meccanismo di stabilità europeo. Secondo Salvini sul Mes Conte "è in torto marcio perchè tutti noi gli abbiamo sempre detto che non andava modificato". "Oggi togliamo pure l'opinione di Salvini che è un pericoloso sovranista - ha aggiunto il leader della Lega - anche l'Abi dice che questo trattato è pericoloso per i risparmi degli italiani". "Il dubbio - ha proseguito - è che per salvare la sua faccia abbia dato la sua parola che l'Italia avrebbe approvato il trattato Salvastati che, in realtà, serve a salvare le banche tedesche non i soldi degli italiani". "Il no a quel trattato - continua Slavini - era opinione comune sia della Lega che dei 5 Stelle. Un'indicazione ribadita in ogni occasione pubblica e privata. Non capisco come si possa trasformare un no in un ni, un sì in un forse". "Se domani Conte chiamerà La Verità dicendo che non firmerà mai un trattto del genere per me la polemica è chiusa. Invece vedo che si trincera dietro supercazzole del pacchetto, delle tempistiche...per me o è sì o è no".

Migranti, Salvini: non vedo l'ora di andare in Tribunale

Poi su un altro tema caldo e che lo riguarda in prima persona Salvini afferma: "Uso Uno Mattina per invitare i giudici ad andare avanti. Ho voglia di andare in Tribunale a Agrigento. Faccio un appello alla Procura: non vedo l'ora di venire da loro. Se difendere i confini è un reato, annuncio che lo rifarò - Così l’ex ministro degli Interni in merito alla nuova inchiesta per sequestro di persona e continua - "Chiedo ai giudici e agli italiani se aver bloccato l'immigrazione clandestina è un merito, come io credo, o un reato che merita una condanna fino a 15 anni. Se è reato, mi preannuncio colpevole

perché quando tornerà ministro lo rifarò".