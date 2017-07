Formigoni (Ap): le dimissioni di Costa? Chi ha scelto i ministri ha sbagliato

"Non mi risulta che ci sia nessun ritorno" da Alternativa Popolare a Forza Italia. "Semplicemente il caso delle dimissioni del ministro Costa indica che chi ha scelto i ministri ha sbagliato". Con queste parole il senatore di Ap Roberto Formigoni, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le dimissioni del ministro degli Affari Regionali. "Ricordo il caso De Girolamo, ricordo il caso Schifani, ricordo il caso Costa. E' bene che chi ha scelto come ministri o comunque con posizioni di grande rilievo gente come De Girolamo, Schifani e Costa - che son venuti in Ncd, si sono presi posizioni importanti per un lungo tempo e poi se ne sono andati - si ponga qualche domanda". Si riferisce a Renzi e Gentiloni? "Per carità, ho parlato dell'Ncd", risponde Formigoni.

ROSATO (PD): NON VEDO PERICOLI PER IL GOVERNO, ORMAI LA LEGISLATURA E' FINITA...

"Mi spiace per il ministro Costa che ha fatto una scelta politica molto chiara ma non vedo pericoli per il governo". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Ettore Rosato, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le dimissioni del ministro degli Affari Regionali. "Non temo pericoli per il governo", insiste Rosato. Quindi Gentiloni avanti fino al termine della legislatura? "Andiamo avanti fino a fine legislatura anche perché ormai la legislatura è finita, mancano poche settimane", risponde il capogruppo dem a Montecitorio.