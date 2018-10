Fornero contro Salvini: "Rozzo neofascista". Lui: Lieto di non piacerle"

Elsa Fornero non ama Matteo Salvini, e la cosa - per citare il "Furio" di Carlo Verdone - è reciproca.

A Circo Massimo, trasmissione condotta da Massimo Giannini su Radio Capital, l'ex ministro del Lavoro nel governo Monti spara a zero sul leader del Carroccio: "Non ritengo che il leader del Carroccio sia una persona che fa il bene del paese, per i suoi metodi, per la sua rozzezza, per la sua aggressività, per il fatto che lui a volte incita anche alla violenza"

Da qualche tempo ospite fissa da Giovanni Floris a DiMartedì e più presente in Tv, sulla stampa e in radio, di quando era a Palazzo Chigi, Elsa Fornero rincara ai microfoni di Giannini, rivolta a quest'ultimo e a Jean Paul Bellotto: "Salvini ha più volte fatto pesanti dichiarazioni nei comizi, e non parlo solo di quelle contro di me. Oltre ad aver personalizzato la sua lotta contro la riforma pensionistica. E come si fa a dire cose pesanti e pensare di voler fare il bene degli italiani?"

Quindi, sulla lettera inviata ieri da Bruxelles al Governo riguardo alla manovra: "Si tratta di un richiamo durissimo, ma dovuto ... [la quota 100] non era una priorità, bisognava seguire la strada della distinzione di categorie di lavoratori che era iniziata con l'APE".

Matteo Salvini le ha risposto a stretto giro: "Lieto di non piacerle, viste le enormi differenze tra me e lei: io sono stato eletto e non nominato, io non ho rovinato migliaia di famiglie italiane, io non verso lacrime di coccodrillo, io non frequento salotti chic. Sono orgoglioso perché abbiamo cominciato a smontare la legge che porta il suo nome".