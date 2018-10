Forza Italia, alta tensione coi filo Lega. Botta e risposta "ortodossi"-Toti

TENSIONE IN FORZA ITALIA TRA FILO-LEGA E AUTONOMISTI

Tornano alla carica gli azzurri "filo-Lega" e volano parole grosse in Forza Italia. I pro Lega si scontrano con gli 'ortodossi' di FI che difendono la linea 'autonomista' di Silvio Berlusconi. E nel mirino di quest'ultimi ci finisce Toti, che ha partecipato al convegno nel quale Giorgetti ha messo una pietra tombale sul centrodestra come lo conoscevamo, parlando di un nuovo soggetto sovranista e populista.

Gelmini a Toti, chi ci crede resta nel partito

"Io credo che in tutti i partiti ci siano delle stagioni difficili, ma chi ci crede tenta di superare e affrontare le difficolta'. Chi ci crede resta in Forza Italia e affronta il percorso che abbiamo davanti". Lo ha detto la capogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatrice lombarda del partito, Mariastella Gelmini, commentando le critiche di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, alla classe dirigente azzurra. "Non vedo divisioni, in Forza Italia non c'e' alcuna divisione, vedo gruppi parlamentari assolutamente rinnovati - ha aggiunto a margine di un'iniziativa alla sinagoga di Milano -. Vedo una gran voglia di combattere e di guardare avanti, se qualcuno la pensa diversamente tutte le scelte sono legittime". Anche le frasi di Giancarlo Giorgetti sul centrodestra "sorprendono" secondo l'ex ministro, "e spero che da parte sua ci sia una puntualizzazione". "Noi abbiamo sempre pensato che l'alleanza giallo-verde fosse momentanea e legata ad una situazione di emergenza del Paese, ma se non e' cosi' e' chiaro che cambia lo scenario - ha concluso -. Forza Italia, che ha sempre rappresentato il popolo liberale, riformista, cattolico, andra' avanti per la sua strada convinta di essere il punto di riferimento di un'area politica che va anche oltre Forza Italia. Con questa situazione politica abbiamo davanti una autostrada".

CENTRODESTRA: COMI (FI), TOTI DICA SE VUOLE ANDAR VIA

"Andarsene ora da Forza Italia sarebbe un gesto politicamente infantile. Toti resti e faccia la sua parte per il rilancio del partito e del centrodestra". A dichiararlo è Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe, a proposito delle ultime affermazioni del presidente della Liguria Giovanni Toti su Forza Italia. "Toti, lanciato e sostenuto da Forza Italia e dai suoi elettori pur non avendo fatto alcuna 'gavetta' né tantomeno passando da alcun congresso, non perde occasione per criticare la classe dirigente di Forza Italia che si riconosce nella leadership di Silvio Berlusconi, a cui va la mia stima e fiducia, immutata negli anni indipendentemente dai momenti più o meno facili". E allora: "Toti ci dica se la sua posizione è contro Silvio Berlusconi e se la sua vuole essere una critica costruttiva o se celi piuttosto tentazioni opportunistiche con lo sguardo alle prossime scadenze elettorali". E "se crede ancora nel centrodestra e in Forza Italia, sia coerente e si impegni nel progetto di rilancio, contribuendo a sostenere il partito alle imminenti elezioni regionali e alle prossime elezioni europee. Oppure si doti di un amuleto, perché storicamente chi ha tradito Berlusconi non ha mai avuto grande fortuna politica".

Toti, non voglio chiuderla, ne' passare alla Lega ma come fa Fi a tifare per lo spread?

"Io non voglio ne' chiudere Forza Italia, come qualcuno sostiene nel mio partito, ne' passare alla Lega domani mattina, io metto la mia riflessione sul tavolo ovunque c'e' la compiacenza di farmi parlare ed ascoltarmi". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ed esponente di Forza Italia, intervenendo alla convention di Fratelli d'Italia a Milano. Il partito di Berlusconi "quando e' nato e' stato il primo partito ad essere tacciato di populismo, Berlusconi e' stato il primo ad andare in Europa a battere i pugni sul tavolo e ci ha anche rimesso le penne nel 2011. Dopodiche' oggi faccio fatica a vedere esponenti del mio partito fare il tifo per lo spread" ha aggiunto. "Io non mi sento particolarmente sovranista" ha spiegato, precisando che "se essere sovranista vuol dire chiudersi, io sono iper sovranista e vorrei che l'Italia fosse una superpotenza non solo culturale ma anche economica e commerciale". Pero' Toti si e' detto "convinto" che in un grande partito di centro destra, sul modello dei "conservatori in Gran Bretagna nei quali c'era Boris Jonnson che voleva uscire dall'Euro e c'era Cameron che voleva restare in Europa" oggi "Matteo Salvini sarebbe il segretario di tutti, come Donald Trump e' diventato presidente degli Stati Uniti".