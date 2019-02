Forza Italia, Berlusconi: "Mio successore? Tentato con Cairo ma ha detto no"

"Il mio successore? In questi 25 anni mi sono chiesto tante volte chi possa venire al posto mio...ho tentato con varie persone, ma mi hanno tutti deluso. Ho tentato anche con Urbano Cairo, che per 12 anni è stato il mio assistente, ma lui mi ha detto , dopo aver visto quello che hanno fatto a me: 'non lo farò mai'...". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta.

EUROPEE: BERLUSCONI, 'NON HO DECISO SE FARO' CAPOLISTA DAPPERTUTTO'

"Ancora non ho deciso se mi candiderò come capolista in tutta Italia per le europee". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta.

AUTONOMIA: BERLUSCONI, 'SI' RIFORMA, MA TENERE IN CONSIDERAZIONE REGIONI SUD'

"Siamo favorevoli a una maggiore autonomia ma teniamo in grande considerazione le regioni del Sud". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Porta a Porta.

TAV: BERLUSCONI, 'SI DEVE FARE' - "La Tav si deve fare".