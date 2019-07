Forza Italia caos, fuga verso Fratelli d'Italia. Ecco l'ultimo clamoroso nome

L'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha appena lasciato in polemica Forza Italia, si prepara a entrare in Fratelli d'Italia. Come confermano fonti qualificate ad Affaritaliani.it, contatti sono in corso da giorni e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in tempi molto brevi. Si tratta dell'ennesimo passaggio da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni dopo, ultimo in ordine di tempo, quello di Elisabetta Gardini.



Ma gli occhi sono tutti puntati sulle mosse del Governatore ligure Giovanni Toti. Se il coordinatore di Forza Italia dovesse alla fine lasciare il partito dell'ex Cavaliere molti delusi azzurri andrebbero con lui, ma se invece alla fine Toti dovesse restare con Berlusconi - affermano fonti di FdI - sono "numerosi" i consiglieri comunali e regionali, e forse anche quale parlamentare, pronti a seguire Castelli e a passare con la Meloni.