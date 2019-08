Forza Italia, continua il fuggi-fuggi. Galeazzo Bignami pronto all'addio

Dopo lo strappo del segretario nazionale dei giovani di Forza Italia Stefano Cavedagna, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, è vicino l’addio al partito di Silvio Berlusconi anche del deputato



Galeazzo Bignami (43 anni, di Bologna, segretario regionale dell’Emilia) e degli unici due consiglieri regionali di Forza Italia.

Il dibattito sul futuro di Forza Italia, del Centrodestra e del nuovo movimento fondato da Giovanni Toti, "Cambiamo", si sposta ora a La Piazza (a fine agosto a Ceglie Messapica, Brindisi) dove domenica primo settembre è in arrivo proprio il governatore della Regione Liguria.

TOTI: "SALVINI? SIAMO SU SPIAGGE DIVERSE MA PARALLELE" - Il nome del nuovo movimento sara' "Cambiamo", "si declina bene con tutto quello che vogliamo fare: cambiare il centrodestra, l'Italia, le regole della politica, della partecipazione. E' al plurale, perche' nessuno viene prima, tutti collaborano. Il 2 settembre, da Matera, partira' il tour in 13 regioni. Poi faremo le primarie. I nostri alleati saranno la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni. Sono i miei alleati di governo in Liguria. La divisione non e' piu' tra destra e sinistra, ma tra chi difende i propri interessi nazionali e chi ha una visione piu' lassista. Io credo che si possa fare un riformismo liberale popolare di massa che difende gli interessi nazionali". Lo dice in una intervista a Repubblica il Governatore della Liguria, Giovanni TOTI, che parla del divorzio con Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Sui rapporti con la Lega, TOTI aggiunge: "Salvini mi pare molto impegnato nella gazzarra con i 5 stelle. E' a Milano Marittima, io in Liguria. Diciamo che siamo su due spiagge diverse. Ma parallele".

IL POST SU FACEBOOK DI STEFANO CAVEDAGNA

Sono stato accusato di avere posizioni diverse dal mio partito.Penso che sia il mio partito che ha abbandonato le sue storiche posizioni.Ho combattuto tante battaglie da oltre 10 anni.Ho affrontato da novembre, con tanti amici, una battaglia sui valori e sull’organizzazione interna assieme a tantissimi giovani competenti. Vi ringrazio tutti per il grande entusiasmo e la grande amicizia. Siete l’Italia più bella.Purtroppo, visti i recenti eventi, non è andata come speravamo.Coerentemente con il mio pensiero, senza voler mantenere rendite di posizione, stamattina ho rassegnato le dimissioni da Presidente nazionale eletto di Forza Italia Giovani.

“Se non sei disposto a lottare per le tue idee, allora non valgono niente” Ezra Pound.