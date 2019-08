Forza Italia, continua la fuga da Berlusconi. Quagliariello va con Toti

Toti: Quagliariello (Idea), con lui per Pdl 2.0 contro sinistra

"Io punto, e non da oggi, a un PdL 2.0: una forza liberal-conservatrice, plurale, ma con princìpi antitetici a quelli della sinistra". Lo dice il senatore Gaetano Quagliariello (Idea) in una intervista al 'Mattino'. "Non e' vero - afferma - che destra e sinistra non esistono piu'. Sono categorie diverse dal passato ma pensare di abolirle ha prodotto i disastri del governo giallo-verde. Oggi, per dare un governo stabile al Paese, accanto a Salvini che declina assai bene nella sostanza, meno nello stile, il tema della sicurezza, serve una forza che lo equilibri e lo contenga, e che si occupi della crescita, della liberta' economica, della centralita' della persona, del merito e della competenza".

Quagliariello, che con 'Idea' ha aderito al progetto di Giovanni Toti in chiave di "ristrutturazione del centrodestra e in particolare della sua anima liberal-conservatrice", giudica invece l'iniziativa de 'L'Altra Italia' lanciata da Berlusconi "fondamentalmente una proposta centrista: il tentativo di smarcarsi da un'alleanza obbligatoria con il centrodestra occhieggiando a un grande centro", che sembra "non escludere affatto anche l'ipotesi di guardare ai moderati del Pd".