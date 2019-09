Forza Italia farà vera opposizione? "Non ci metto la mano sul fuoco..."

In piazza Montecitorio a Roma, davanti alla Camera dei Deputati, è andata in scena la plastica frattura del Centrodestra con l'assenza di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Non solo, l'ex Cavaliere ha dichiarato che Matteo Salvini e Giorgia Meloni "andrebbero messi fuori dalla porta". Il sospetto sorge spontaneo: siamo sicuri che gli azzurri in Parlamento faranno veramente un'opposizione seria al governo M5S-Pd-LeU o, in caso di necessità, correranno in soccorso dell'esecutivo? "A questa domanda rispondo come la famosa canzone: lo scopriremo solo vivendo", afferma ad Affaritaliani.it il senatore Luigi Vitali, che recentemente ha lasciato Forza Italia per aderire a Cambiamo di Giovanni Toti.



"Onestamente non sto capendo bene la linea politica di Forza Italia. Sono molto legato al presidente Berlusconi dal punto di vista umano, sono suo amico e spero di rimanere tale. Ma tutto il mondo che lo circonda è ondivago e non ha le idee chiare. Non è possibile, come ha fatto Berlusconi, lanciare un appello all'unità del Centrodestra e poi prendere a calci nei testicoli Salvini e a calci nel sedere la Meloni. Le elezioni regionali sono imminenti e dovremo correre insieme visto che a Roma è nato un governo di estrema sinistra". Quindi? Forza Italia aiuterà il governo Conte bis? "Mi auguro di no", risponde Vitali. "Se dovesse soccorrere il governo morirebbe il Centrodestra come lo conoscevamo, visto che difficilmente la Lega e Fratelli d'Italia avrebbero ancora rapporti politici, anche territoriali, con Forza Italia. Purtroppo la politica è l'arte del possibile e non ci metto la mano sul fuoco, spero solo che Forza Italia non faccia questo errore".