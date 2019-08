“Forza Italia ha più eletti che elettori". Romani scarica Berlusconi

In un intervista rilasciata a La Repubblica il senatore Paolo Romani spiega la sua scelta di ‘sposare’ il nuovo progetto politico di Giovanni Toti "Cambiamo". "Oggi alle 11,30 saremo dal notaio, a Roma, per dare vita a 'Cambiamo', insieme a Quagliariello, Vitali, Berruti e altri. Osvaldo Napoli ha dato la sua adesione dalla Cina"- e aggiunge - "Bisogna prendere atto che il dominus nel centrodestra oggi non è più Berlusconi, ma Salvini. Devo riconoscenza infinita a Berlusconi ma già anni fa avevo chiesto di prevedere forme di partecipazione dal basso, un partito più orientato sul digitale. Non è successo nulla. Oggi sembriamo avere più eletti che elettori".

Poi il senatore commenta la percentuale che i sondaggi attribuiscono al nuovo movimento di Toti di circa il 2% - "Ma noi non faremo subito un partito. Vogliamo tentare un ultimo tentativo per cambiare dall'interno Forza Italia, che io non lascio. Chiediamo a Berlusconi di farsi, da monarca assoluta, monarca costituzionale, e di concederci lo Statuto albertino"- ma chiarisce che non si tratta di scissione -"Vogliamo solo riconquistare quegli elettori che ci hanno abbandonati”. E sulla stagione politica vissuta con Renzi dice: “Con lui ho fatto solo le riforme” e allude al fatto che non potrebbe starci nello stesso partito. Romani poi ammette che il rischio di diventare una ‘stampella’ della Lega c’è “ma la politica è fatta di progetti, di speranze, bisogna rischiare”.