Forza Italia, j'accuse di Toti. Video. "Vedo sempre le stesse facce e ricette"

"Non voglio fondare un nuovo partito, menche mai penso a una miniscissione. Anche perchè, a forza di scissioni, si arriverebbe poi a fare la scissione dell'atomo, che può interessaresolo il Cern di Ginevra... Banalmente, vorrei aggregare ilcentrodestra con chi ci sta. Vedo, invece, da 15 anni le stesse facce,le stesse ricette, gli stessi comportamenti, gli stessi meccanismi diselezione della classe dirigente... Mi chiedo come mai l'attualeclasse dirigente non si faccia alcune domande, visto che sui giornalici danno al 7%...''.

Giovanni Toti è alla stampa estera per una conferenza stampa dedicataalla ricostruzione del Ponte Morandi. Il governatore ligure risponde all'ultima domanda, di politica interna, sulle voci sempre piùinsistenti sul suo possibile addio a Forza italia per dare vita a unnuovo contenitore politico, insieme a Fdi, autonomo ma alleato con laLega salviniana.

Toti invita la classe dirigente azzurra a fare autocritica e affermarsi a riflettere sullo stato attuale del partito: ''Continuo aripetere cose che dico da tempo: il centrodestra va ricostruito erigenerato. Vorrei -dice il consigliere politico di Silvio Berlusconi-che la si smettesse di chiedermi che fai, resti con Berlusconi o vaicon Salvini? Dobbiamo smetterla di chiederci cosa fa Salvini echiediamoci come mai Fi è arrivata a questo punto... Semplicemente hoqualche preoccupazione per il mio partito, che come Pdl raggiungeva il37-38% dei consensi. Se non ci facciamo delle domande, non siamo unaclasse dirigente seria. Tanti colleghi si lamentano del partito e poi,alla fine, se la prendono con me...''.

FI: TOTI, INVECE DI ATTACCARMI, RIMETTIAMOCI TUTTI IN DISCUSSIONE

"Vedo tanti colleghi che si lamentano delpartito ma poi se la prendono solo con me. Prendersela con me è comeprendersela con il bimbo che dice 'il re è nudo'...''. Giovanni Totinon ci sta a fare la parte del bastian contrario per forza, ne' vuolepassare come il 'traditore di Silvio'. Al termine di un incontro con igiornalisti alla stampa estera sulla ricostruzione a Genova dopo ilcrollo del Ponte Morandi, il governatore ligure smentisce di volerfondare un nuovo partito ma ribadisce con forze tutta la suainsofferenza verso la linea politica di Fi e invita la classedirigente a smetterla di ''prendersela con lui'' e di ''cominciare amettersi in discussione se il partito'' è fermo al 7-8 per cento.''Non ho nulla da insegnare a Salvini, lui veleggia verso il 30%, manon pensiamo a lui, pensiamo a noi...''.

''Si continua, invece -avverte- a dire in modo autoreferenziale chesiamo centrali e che dobbiamo parlare alle nostre categorie diriferimento, ma le nostre categorie non ci ascoltano più e una classedirigente si deve chiedere come mai... Il centrodestra va rigenerato,ad Atreju Meloni ha fatto delle riflessioni interessanti. Io non sonoun sovranista, ma un conservatore moderato che vorrebbe usare ildeficiti al 2,4% per un piano keynesiano non per il reddito dicittadinanza, cosa che mi distingue dal mio amico Salvini. Io sto colcentrodestra".

"Se fossimo in grado di rimetterci tutti in discussione, io sonopronto'', assicura Toti che non vuole paragoni con l'avventurapolitica di Angelino Alfano che proprio alla stampa estera annunciò lanascita di Ncd: ''Angelino? Il suo non mi sembra sia stato un viaticofortunato...''.