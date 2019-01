Forza Italia ko nei sondaggi. E ormai nel partito è panico

Non c'è pace dentro Forza Italia. La candidatura alle Europee di Silvio Berlusconi e le voci sempre più insistenti di un gruppo parlamentare autonomo dei 'totiani' pro Lega, avrebbero dato la stura a tutti quei malumori mai sopiti all'interno del corpaccione di un partito sempre più preoccupato dal futuro in vista delle europee e a rischio salvinizzazione secondo la 'vecchia guardia'. Ad agitare le acque, stavolta, l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato stamane sul 'Corsera', che dà Fi al 7 per cento e il Carroccio in volata, ben oltre il 35%. Il malcontento azzurro, apprende l'Adnkronos, che di fatto ripropone la guerra sotterranea tra filoleghisti e ortodossi berlusconiani, si sarebbe spostato sulla chat riservata dei deputati. Nel mirino la linea del partito e anche la gestione del gruppo della Camera. Ad accendere le polveri via chat sarebbero bastate le parole del coordinatore regionale dell'Emilia Romagna, Galeazzo Bignami, secondo il quale, raccontano, i sondaggi vanno sempre soppesati con cautela, ma se anche dopo il varo della manovra economica Fi viene data in discesa mentre altre forze crescono, vuol dire che bisogna aprire una riflessione interna sulla linea politica. La richiesta di confronto infiamma il dibattito, in poche ore replicano in tanti. C'è chi si schiera con Bignami, c'è chi invece, forte dell'ultimo sondaggio di Tecnè che stima Fi in aumento, dal 10,8 al 12%, invita alla calma e ad evitare polemiche, perché così si fa solo il gioco di chi ci vuole male e si avvantaggia la Lega. I fedelissimi di Giovanni Toti ne approfittano per rilanciare la necessità di un vero rinnovamento. Alla fine intervene Maria Stella Gelmini, per gettare acqua sul fuoco, chiedendo a tutti la massima unità attorno al leader Berlusconi.

Per Alessandro Sorte, giovane totiano doc, minimizzare le parole di Bignami sarebbe un errore. Anche Davide Bendinelli, coordinatore regionale del Veneto, avrebbe sottolineato l'urgenza di un confronto serio nel gruppo, perché si fa finta di andare tutti dalla stessa parte ma c'è chi rema contro. Mauro D'Attis, coordinatore regionale della Puglia, avrebbe messo in guardia dal rischio balcanizzazione di Fi e, una volta precisato di non condividere lo schema di Toti, avrebbe invitato i 'totiani' a schierarsi una volta per tutte e a dire se intendono stare di qua o di là, perché a maggio ci sono solo due alternative: votare Ppe o non votarlo. Andrea Orsini avrebbe provato a calmare gli animi, assicurando che i sondaggi nel complesso danno segnali di una lieve ripresa e per questo, la linea del partito non va cambiata. Non ci sarebbero alternative, insomma, per Orsini, perchè non si può accentuare il conflitto con la Lega, né attenuarlo. A questo punto, raccontano, sarebbe intervenuta Maria StellaGelmini, per rasserenare gli animi. La presidente dei deputati di Fi avrebbe definito legittime tutte le preoccupazioni e invocato la compattezza del gruppo, chiedendo la massima unità a sostegno della candidatura di Berlusconi alle europee. Va bene discutere all'interno, ma, avrebbe sottolineato Gelmini, bisogna evitare fuori ogni tentativo di voler accreditare Fi come divisa e a rischio scissioni.

FI, TOTI: 'NON SCAPPO MA SENZA CONFRONTO DIVORZIO SEMPRE POSSIBILE' - ''Leggo sui giornali e colgo nello strisciante dibattito tra social e chat di whatsapp uno stupefacente interesse per una cena tra amici a Roma di qualche sera fa. Per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome dei poveri commensali, nessuno ha mai pensato di scappare. Certo, come nelle famiglie, il divorzio è sempre possibile, e magari è possibile anche costruirsi una nuova vita felice, ma resta sempre l'ultima ratio, resta sempre una sconfitta per tutti. E di sconfitte ne abbiamo già vissute un po'. La via maestra è quella del confronto, davanti al nostro mondo". Lo scrive Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in un lungo post su Facebook.

FI, Toti: candidiamoci tutti sotto nome Berlusconi - "Chi ha un ruolo importante e vuole proporre la propria linea nel nostro movimento politico si candidi sotto il nome di Silvio Berlusconi. Tutti candidati, tutti al cospetto degli elettori ciascuno con il proprio progetto e gli elettori potranno decidere, con il futuro dell'Europa anche il nostro piu' piccolo futuro. Se e' per questo, io ci sono". Lo scrive in un post sui social il governatore ligure Giovanni Toti riferendosi a alcuni retroscena avanzati dai giornali riguardo a una cena romana con alcuni deputati e senatori di Forza Italia. "Nessuno ha mai pensato di scappare - ha scritto ancora Toti -. Certo, come nelle famiglie il divorzio e' sempre possibile e magari e' possibile anche costruirsi una nuova vita felice ma resta sempre l'ultima ratio, resta sempre una sconfitta per tutti. E di sconfitte ne abbiamo gia' vissute un po'". Secondo il governatore "la via maestra e' quella del confronto davanti al nostro mondo. Ognuno dice la sua idea, fa la propria analisi e i propri progetti, tutti giudicano e si esprimono, come si fa in democrazia. E se non siamo capaci di organizzare una grande consultazione di tutti coloro che vogliono partecipare, allora facciamolo con le Europee".