"Forza Italia? Ormai è in fin di vita". Anche Lele Mora scarica Berlusconi

"Sosterrò Unione Cattolica" - ha dichiarato, questa mattina, Lele Mora, neo responsabile comunicazione del Partito cattolico fondato un anno fa da Ivano Tonoli e Erminio Brambilla.

“Con me - ha aggiunto il manager dei Vip - il Partito raggiungerà, nell’arc o di un anno, il dieci per cento dei consensi elettorali e supereremo Forza Italia che ha dimostrato alle europee di essere in fin di vita. Il mio impegno sarà rivolto ai cittadini italiani maggiormente bisognosi di auto , ossia i poveri, gli emarginati, gli anziani, i discriminati dal sistema politico attuale e dalla morale dominate . In Italia vi sono milioni di protestati e di falliti, ai quali è negata, sia la possibilità di votare, sia quella di aprire un semplice conto corrente bancario. Non si può marchiare a vita chi , per varie vicissitudini , certamente non volontarie, ha pagato in ritardo un finanziamento o un mutuo. Non siamo di fronte ad un delinquente ma soltanto ad una persona in stato di difficoltà economica, alla quale bisogna tendere la mano . Anche la prostituzione dovrà essere oggetto di trattazione perché non sfoci nella delinquenza e nello sfruttamento . Gli ex carcerati , i falliti , coloro che hanno sbagliato o sbagliano , ossia coloro che la nostra società perbenista , fondata sul punizionismo che isola ed annulla la dignità umana, pone “al muro”, troveranno in me chi li aiuterà a rialzarsi, riportandoli nell'ambito della legalità. Ho una missione cristiana e spirituale da compiere: migliorare l'Italia ed il suo modo di concepire il senso della moralità e dell’etica".