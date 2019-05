Forza Italia prova a sopravvivere: "Rimaniamo centrali e determinanti"

"Dai primi risultati di queste elezioni emerge un dato incontrovertibile: Forza Italia rimane centrale e determinante per la costituzione di una maggioranza di centrodestra alternativa al governo giallo-verde. Chi si illudeva deve ricredersi: in sole due settimane di campagna elettorale, il Presidente Berlusconi ha compiuto l'ennesimo miracolo. L'oggettiva sconfitta dei Cinque Stelle e il risultato della Lega confermano la possibilita' e la necessita' di costruire un'alternativa di centro-destra". Cosi' Forza Italia in una nota. "Le notizie che giungono dal Piemonte - si legge ancora nella nota - dove il candidato di Forza Italia e' in netto vantaggio, confermano e rafforzano il carattere vincente della coalizione di centro-destra e dei candidati azzurri".