Forza Italia, Tajani: "Nuovo simbolo alle Europee. Così cambiamo il partito"

Presidente, il governo ha aperto all'Europa e potrebbe modificare i saldi della manovra. Che cosa ne pensa?

"Il problema è tutta la manovra e non soltanto la questione del deficit".



Beh, oggi i mercati hanno risposto benissimo...

"Se il governo cambia idea e fa marcia indietro sulla manovra siamo soddisfatti. Vuol dire che avevamo ragione noi. Però speriamo che non ci siano altri cambi".



Cioè?

"Prima Juncker era il Diavolo, adesso lo abbracciano e lo baciano. Non si capisce, Juncker è diventato il miglior amico del governo".



Qual è la posizione di Forza Italia?

"Se fanno marcia indietro sui contenuti e non è soltanto un tocco di cipria noi siamo contenti. Vuol dire che il governo si è reso conto che aveva sbagliato tutto e che avevamo ragione noi. Non sono per la politica del tanto peggio, tanto meglio. Se il governo dà retta a quello che dice Forza Italia noi siamo contenti, nell'interessi degli italiani".



C'è chi afferma che ormai Forza Italia e Pd vadano d'amore e d'accordo all'opposizione...

"Almirante era comunista? Berlinguer era missino?"



Assolutamente no, ma erano entrambi all'opposizione...

"Noi non abbiamo niente a che vedere con il Pd. Noi siamo noi e loro sono loro. Qua gli inciuci li stanno facendo altri, non noi. Quello che ha battuto l'uomo di Renzi sono io, nel Centrodestra nessuno lo ha fatto. Io l'ho battuto".



La Lega vola nei sondaggi, la Meloni sta costruendo il movimento di sovranisti e conservatori, Forza Italia come si sta organizzando?

"Stiamo già lavorando per costruire l'Altra Italia. Abbiamo praticamente chiuso l'accordo con Cesa, stiamo lavorando per dar vita ad un gruppo di lavoro che allarghi anche i confini di Forza Italia e stiamo valutando se è il caso di cambiare il nostro simbolo. Inoltre, abbiamo aperto alle liste civiche che parteciperanno ai congressi".



Forza Italia diventerà l'Altra Italia alle Europee?

"Non è una questione di nome, l'Altra Italia è il mondo che vogliamo rappresentare".



Però per le Europee potreste modificare il simbolo di Forza Italia...

"Per le elezioni europee qualche modifica al simbolo potrebbe esserci. Stiamo valutando".



Insomma, siete ancora di Centrodestra...

"Noi siamo sempre stati di Centrodestra. E' la Lega che è andata con i 5 Stelle".



Il Centrodestra sarà unito alle prossime Regionali?

"L'accordo è già stato chiuso come hanno confermato tutti. Mi auguro che presto ci sarà anche il governo di Centrodestra".



Passando dalle urne o no?

"Anche senza le urne ma con un gruppo di responsabili che possono sostenere un esecutivo di Centrodestra".