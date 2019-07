Forza Italia, Berlusconi non si scompone: "Toti se ne va? Che problema è?"

"Il problema Toti? E quale sarebbe, che se ne va? Perché, ancora non se ne è andato? Faccia quello che vuole, per me è un problema superato". Questa la reazione di Silvio Berlusconi alle indiscrezioni che vogliono Giovanni Toti, da poche settimane nominato co-coordinatore di FI per riscrivere le regole dal partito, pronto a lasciare l’incarico e a prendere una strada autonoma se non saranno date risposte alle sue richieste. Come scrive Il Corriere della Sera, il problema è che le proposte del governatore della Liguria — primarie aperte, un segretario eletto che abbia poteri decisionali reali, con Berlusconi in un ruolo più da padre nobile che da capo assoluto come è stato finora — appaiono totalmente irricevibili all’ex premier.

L'appuntamento, per vedere se si troverà una mediazione, è per la prossima riunione del tavolo prevista per giovedì. Intanto ieri Giorgia Meloni ha lanciato "un nuovo e ultimo appello" a chi nel centrodestra voglia costruire un partito "sovranista e conservatore" aperto anche a "primarie", con "pieno diritto di cittadinanza" per tutti.