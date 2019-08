Forza Italia, Toti: "Devo deludere chi pensa che io sia solo. Siamo tanti e saremo sempre di più"

"Incredibile! Oggi sui giornali c'è chi sostiene che la mia posizione sia una 'posizione individuale'. Cioè che in Forza Italia vada tutto bene così: stesse facce e stessa linea politica!". Lo scrive sui social Giovanni Toti, governatore della Liguria. "Non che mi interessi più, preferisco lasciarli nella loro granitica convinzione che sia così. Voi che ne dite? A me pare ci sia tanta gente che ha davvero voglia di cambiare per tornare protagonisti. Sto ricevendo tantissimi messaggi di sostegno e di adesione al nostro progetto", aggiunge Toti. "Mi dispiace deludere chi pensa che io sia solo, ma siamo tanti e saremo sempre di più. Facce e idee nuove con la voglia di cambiare il nostro Paese che merita un futuro migliore. Il vecchio è finito, il nuovo è qui. E vi giuro che da oggi 'Cambiamo'!", conclude.