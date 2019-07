Franceschini, bocciato da Renzi, fa un assist a Salvini 'premier'...

“La strategia renziana dei pop corn -ha detto Dario Franceschini, del PD- ha portato la Lega, dopo un anno, al 35 per cento. Abbiamo buttato un terzo dell’elettorato italiano, quello dei Cinque Stelle, in mano a Salvini”.

E, rilanciando formule, molto popolari, come l’“arco costituzionale” e le “convergenze parallele” tra Zingaretti e Di Maio, l’ex ministro, non eletto a Ferrara, intende contribuire a portare la Lega al 40 per cento.

Comprensibile il “ragionamendo” dell’ex “vice-disastro” (Renzi dixit) del Pd: “Perché negare a tutti gli italiani la soddisfazione di essere governati da un premier del Carroccio, dopo il trionfo, nella mia Ferrara, dei salviniani, che guidano il Comune, dopo 70 anni di giunte rosse ?”.....

Negative le prime reazioni. Renzi: “Senza di me il governo" E Calenda: “Se succede, me ne vado, subito, dal PD”.