Franchi tiratori a Montecitorio, si abolisca il titolo di onorevole

Di Ernesto Vergani

Cinquantanove franchi tiratori affossano a Montecitorio il patto Pd-Forza Italia-Movimento 5 Stelle-Lega Nord. Il relatore Pd Emanuele Fiano dice: “La legge elettorale è morta”, Ettore Rosato, capogruppo Pd, che “la parola dei 5 Stelle non ha valore”, i grillini gridano “Libertà, libertà.” Risultato: una democrazia da anni senza una legge che consenta di governare in rappresentanza e nell’interesse dei cittadini.

In democrazia l’individuo (che è la democrazia, che è lo Stato) sceglie i suoi rappresentanti nelle istituzioni perché facciano il suo vantaggio (di qui il federalismo, a partire da quello fiscale, l’elezione diretta, i micro collegi… si dovrebbe eleggere quasi chi si conosce di persona). I parlamentari hanno un privilegio enorme, in termini di stipendio e di ruolo. Dovrebbero essere il meglio di un Paese, il massimo livello culturale, intellettuale e morale… Certo non si può tornare nell’Italia post-unitaria quando si votava per censo (cultura e ricchezza). Certo vale la frase di Platone (“Impossibile che la massa filosoficamente rifletta”), come del resto quella di Oswald Spengler (“La politica… la forma più alta dell’esistenza”). Intanto si inizi ad abolire la qualifica di onorevole. Comincino i giornalisti: non è un reato omettere un appellativo. Si dica: “Mario Rossi o Dott. o Signor Rossi”. Basta sentire il giornalista televisivo che dice: “Benvenuto onorevole Mario Rossi.”

In democrazia tutti possono essere eletti. Ci vorrebbe però una verifica. Una provocazione: chi si candida al Parlamento faccia una prova, in luogo pubblico: scriva in diretta, con proiezione su mega schermo della pagina digitale, 30 righe in mezz’ora su un argomento a sorte: dalla formica rufa all’Onu.