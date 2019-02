Francia, i loro politici non sono all'altezza degli statisti del passato

Molti osservatori, a proposito delle polemiche tra l'Italia e la Francia, hanno, severamente, bocciato i giovani governanti dell'esecutivo Salvimaio, schierandosi pro-Parigi. Costoro, tuttavia, non dovrebbero dimenticare che, in patria, i consensi per Emnmanuel Macron sono tutt'altro che elevati. E che non è possibile accostare il livello, politico dell'attuale inquilino dell'Eliseo a quello degli statisti del passato : i vari Mitterrand, Rocard, Giscard, per non parlare del generale Charles de Gaulle. Last but not least, quando un Paese viene messo sotto accusa, in primis, gli ex premier e gli ex ministri non dovrebbero solidarizzare con gli attacchi esterni. Soprattutto se, nelle fasi in cui costoro occupavano ruoli di primo piano, nelle istituzioni, non dimostrarono grinta e decisionismo sui tanti dossier aperti tra Roma e Parigi : dalle richieste, inevase, di estradizione dei terroristi ai contrasti sul trattamento dei migranti, nelle vicinanze dei confini tra Italia e Francia.