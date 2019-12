Franco Loi e Affaritaliani censurati da Facebook. La poesia di Guido Oldani

Il caso Loi

l’ovest, barchetta che sta andando a fondo/non sa che fare, tace il da non dire/confusi siamo segni di censura./invece Sartre che rifiutò’ il nobèl,/già cieco, venne steso al suolo a roma/dove invocava dei diritti umani,/ma il novantenne Loi non più vedente/è tempo che non varca la sua porta,/speriamo che gli assegnino la scorta.//

Guido Oldani - inedito

Fb censura l'intervista a Franco Loi. Affari la ripropone e invita i lettori a condividerla sugli altri social network

Mussolini ha fatto più di tutti per gli operai. A colloquio con Franco Loi. L'intervista





GUARDA LA VIDEOINTERVISTA DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI.IT ANGELO MARIA PERRINO

Caso Loi, “gravissima la censura di Facebook ad Affari”. La politica interviene: da Giorgia Meloni a Carlo Fidanza...

Facebook censura Affari e Loi. A sinistra zero solidarietà: tutti a St Moritz?