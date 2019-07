Funerali carabiniere ucciso, ovazione per Salvini: "Fai giustizia per Mario"

Anche Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, ha voluto essere presente ai funerali di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma con undici coltellate dal giovane americano Elder Finnegan Lee, reo confesso.

Comparso tra la folla accorsa a Somma Vesuviana per l'ultimo saluto al carabiniere, Salvini è stato accolto con un'ovazione e da molte voci che gli gridavano di "fare giustizia per Mario".

In rete, circola tuttavia una foto del Vicepremier leghista (pubblicata sotto) in maniche di camicia tra i carabinieri in alta uniforme, fatta girare dai suoi detrattori, accusandolo di essersi presentato al funerale con un vestiario irrispettoso della circostanza e del suo ruolo istituzionale.

Una foto vecchia (scattata in occasione di una visita del leader leghista al Comando Generale dei Carabinieri di Roma), visto che oggi il Ministro dell'Interno ha partecipato ai funerali di Mario Cerciello Rega in giacca e cravatta come da immagine a corredo dell'articolo. Una bufala, dunque, tanto più offensiva, in quanto diffusa nel giorno del lutto per il carabiniere assassinato barbaramente, la cui morte ha sconvolto tutta Italia. Sacrosanta l'opposizione, sacrosanto il dissenso, sacrosanta la dialettica politica, ma sempre da condannare la mancanza di rispetto per un uomo barbaramente assassinato e per i suoi cari, non ultima la sua vedova che lo aveva sposato meno di un mese e mezzo fa.