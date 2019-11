Fusaro & C. presentano il loro partito Vox Italia. Ecco i relatori, Affari c'è

Dopo lo straordinario esordio romano, Vox Italia sbarca ora a Milano. Domenica 24 Novembre, a partire dalle ore 15 - Palazzo delle Stelline - è infatti previsto un secondo grande appuntamento che vedrà arrivare - da ogni parte d'Italia - centinaia di iscritti e militanti del partito ispirato dal pensiero del filosofo Diego Fusaro. Si parlerà di lotta al liberismo, infausta dottrina oggi prevalente che ha contribuito non poco alla sostanziale disgregazione del tessuto sociale italiano e all'aumento vertiginoso delle disuguaglianze sociali.

Di seguito il programma dell'incontro:

1) Introduzione del moderatore Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani

2) Prof. Mauro Scardovelli, fondatore UniAleph e responsabile scuola di formazione Vox Italia

3) Relazione politica di Francesco Toscano, Presidente Vox Italia

4) Relazione amministrativa di Marco Pipino, componente ufficio di presidenza

5) Prof. Diego Fusaro, Ideologo Vox Italia

6) Giuseppe Sottile, Segretario Organizzativo Vox Italia

7) Mario Improta, Elisabetta Uccello e Tiziano Tanari presentano “uscITA”.

8) Francesco Amodeo, componente direzione nazionale

9) Marco Mori, componente direzione nazionale

10)Cosimo Massaro, componente direzione nazionale

12) Interventi dal pubblico

E' prevista, inoltre, la presenza e l’intervento del senatore in carica, Carlo Martelli (gruppo misto, ex 5 stelle) primo a portare il simbolo di Vox in Parlamento.