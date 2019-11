Fusaro risponde al Gran Maestro Magaldi: "Un personaggio in cerca d'autore"

"Invito tutti a diffidare da certi soggetti in cerca di visibilità o, come avrebbe detto Pirandello, in cerca d'autore". Così il filosofo Diego Fusaro, autore della rubrica di Affaritaliani "Lampi del pensiero, risponde a Gioele Magaldi, presidente del Movimento Roosevelt e gran maestro del Grande Oriente Democratico, che ha detto: "Fusaro e poltrone, da quella chiesta alla Lega (in cambio del congelamento di Vox Italia) al pranzo con Emanuele Filiberto di Savoia" (LEGGI QUI).

"Preciso che il pranzo insieme ad Abertini e a Emanuele Filiberto di Savoia è dovuto a un impegno scientifico che si è svolto a Mondovì intorno alla figura di Vittorio Emanuele III dove io ho fatto la parte del moderatore", sottolinea Fusaro. "Un convegno di lavoro, scientifico che prevedeva anche un pranzo con centinaia di persone tra cui, nello stesso tavolo io, Albertini ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ciò non prova assolutamente nulla né rispetto alla mia presunta filo-monarchia - sono un democratico, non un monarchico - né rispetto a presunti intrallazzi politici con Emanuele Filiberto. Vox Italia è un movimento democratico che si riconosce nella Costituzione italiana"

"Per quel che riguarda le altre accuse, il soggetto in questione sparge solamente il seme del dubbio anche perchè non dice da dove provengano queste accuse, chi abbia sparso la voce. Io le smentisco tutte in blocco. Non ho nulla a che vedere con i suddetti partiti se non le collaborazioni che faccio con loro e con altri partiti quando si organizzano convegni", le parole di Diego Fusaro ad Affaritaliani.it.