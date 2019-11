Fusaro ad Affari: "Macché terrapiattista". E il 24 presenta il suo partito Vox

Il filosofo Diego Fusaro, autore sul nostro giornale della rubrica quotidiana "Lampi del pensiero", smentisce su Affaritaliani.it il chiacchiericcio della rete che dice che egli parteciperà al convegno dei terrappiattisti. Non ci crede e anzi: quel giorno, il 24, presenta il suo partito Vox.

"Contrariamente a quel che riferisce il chiacchiericcio incontrollato della rete, preciso che NON partecipo proprio a nessun convegno di terrapiattisti! E ciò non solo perché, per inciso, ritengo che quelle dei terrapiattisti siano tesi del tutto infondate. Che meritano di essere confutate con la potenza della ragione filosofica e scientifica moderna. Ma, poi, non partecipo anche perché il 24 novembre abbiamo il grande convegno nazionale di Vox Italiae a Milano, presso il Palazzo delle Stelline. Info www.voxitalia.net (vi aspettiamo!). Insomma, oltre a non credere alle idiozie sulla terra piatta, non credo neppure - pensate un po' - all'ubiquità".