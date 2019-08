G7, Tusk: "Conte? Uno dei migliori esempi di lealtà in Europa"

Riconoscimento di Donald Tusk a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio europeo ha definito il premier dimissionario "uno dei migliori esempi di lealta' in Europa". "E' sempre difficile difendere gli interessi nazionali e trovare soluzioni europee ma su di lui posso dire soltanto cose positive", ha detto Tusk, in una conferenza stampa a Biarritz prima dell'inizio del vertice del G7.

G7: TUSK, 'SPERO JOHNSON NON PASSI ALLA STORIA COME MR. NO DEAL'

"Spero Johnson non passi alla storia come mr no deal". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ribadendo che una Brexit senza accordo non è accettabile, ma l'Ue è pronta "ad ascoltare idee accettabili per tutti i paesi membri".

G7: TUSK,'RATIFICA UE-MERCOSUR DIFFICILE SE BRASILE PERMETTE DISTRUZIONE FORESTE'

L'Ue sostiene l'accordo con il Mercosur, ma "una ratifica armoniosa è difficile da immaginare fino a che il governo brasiliano permetterà la distruzione dei polmoni verdi della terra". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a Biarritz parlando degli incendi in Amazzonia.