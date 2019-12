Gaetano Manfredi all'Università. "Punteremo sulla qualità delle persone"

Gaetano Manfredi sarà il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca, la nomina è stata annunciata dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine d'anno. Una laurea in Ingegneria nel 1988, poi dottorato, ricerca e cattedra: Manfredi da quel 110 e lode non si è più fermato. Dal 2014 è alla guida dell'università Federico II di Napoli, l'ateneo più grande del Mezzogiorno (scadenza del secondo mandato nel 2020), ed è presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (C.R.U.I.) dal 1 ottobre 2015 (acclamato nel 2018 per un secondo mandato).

"Se mettiamo al centro la qualità delle persone non possiamo sbagliare - ha detto il neoministro dopo l'annuncio della sua nomina - E' la strada che intendo percorrere: su questo a volte mi si considera un po' rigido, ma è un tema su cui non faccio negoziati. In condizioni sicuramente complicate - ha aggiunto - cercherò di fare il massimo per il nostro sistema".