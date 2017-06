Gaffe di Di Maio su Canosa di Puglia: Di Battista esulta, un video lo inchioda

Luigi Di Maio, sul palco di un evento a Canosa di Puglia, esordisce chiamando il comune "Canosa di Bari" (che non esiste). Dalla folla si levano proteste e rimostranze e Di Maio si scusa. Ma un video di Daniele Cinà pubblicato sul suo profilo facebook individua un altro dettaglio, ben più significativo della gaffe del premier in pectore. Nel video, alla sinistra del vicepresidente della Camera, nel momento della gaffe compare Alessandro Di Battista con un largo sorriso e le mani quasi strette a pugno, come di trionfo.

Uno sguardo vittorioso, gongolante... che confermerebbe le voci di un dissidio fra i due "galli nel pollaio pentastellato, scaturite dalla dichiarazioni del padre di Di Battista, il fascista dichiarato Vittorio ex dirigente dell'MSI, che, alludendo a Di Maio, ha usato parole irripetibili quali "una piccola testa di c....".

Che fra "Dibba" e "Dima" ci sia maretta lo si dice da tempo immemore, del resto l'investititura ufficiosa di Di Maio a candidato premier del M5s fa storcere il naso a tutti i deputati e la fronda "anti-Luigi" è sempre più forte. C'è anche chi dice che, fra i due litiganti, il terzo godrà ovvero Roberto Fico, rivalissimo di Di Maio non solo in Campania e deciso a soffiargli la candidatura a premier. Intanto le gaffe, e le faide, continuano...