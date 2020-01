Gaffe Toninelli. Sbaglia il nome del candidato M5S alle Regionali in Emilia

«Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli», la parole, pronunciate, sabato scorso, mentre era in tour elettorale in Emilia-Romagna (in vista delle Regionali di domenica 26 gennaio), a Guastalla (Reggio Emilia), dall’ex ministro Danilo Toninelli. Solo che il candidato del M5S si chiama Simone Benini. Zanichelli era al suo fianco è un deputato e si chiama Davide, non Daniele. Doppio errore ma sul testo del post Toninelli ha scritto correttamente la presentazione del video.