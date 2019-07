"Garanzie dal governo ma voglio i fatti".Landini ripone l'ascia per il momento

La "novità" dell'incontro tra governo e sindacati è che "alla luce della mobilitazione messa in campo da Cgil, Cisl e Uil", il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio si sono detti "disponibili al confronto" con il sindacato. Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, precisando però che non si può parlare di "un risultato": bisognerà infatti vedere se si tratta solo di parole o se ci saranno cambiamenti da misurare.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Landini ha osservato che "aver evitato la procedura di infrazione è sicuramente un fatto positivo perchè l'eventuale infrazione l'avrebbero pagata i lavoratori, i pensionati, i giovani precari, la nostra gente. Allo stesso tempo, come abbiamo detto al governo, c'è bisogno di cambiare passo, di cambiare le scelte di politica economica e sociale fatte finora". Landini ha spiegato che all'incontro a palazzo Chigi i sindacati hanno "ribadito le ragioni" della mobilitazione sindacale e ribadito anche le proposte della piattaforma" comune di Cgil, Cisl e Uil.

"Abbiamo ribadito che è importante che il governo prima di prendere le decisioni si confronti con le parti sociali e le organizzazioni sindacali. A noi hanno dichiarato un impegno ad avviare un possibile confronto sulla legge di Stabilità e sulle tematiche che noi abbiamo messo sul tavolo: vedremo adesso concretamente cosa questo determina. Ad oggi non abbiamo risultati che ci fa dire che c'è un cambiamento: c'è una novità, una cosa mai avvenuta da quando c'è questo governo, che alla luce delle mobilitazioni messe in campo, il governo dice che è pronto a confrontarsi e a discutere delle richieste che abbiamo avanzate. Il problema è quali risultati si portano a casa e se quelle di oggi non sono solo parole ma sono impegni concreti che determinano un percorso. Siamo pronti a misurare fino in fondo nei prossimi giorni e settimane se questi cambiamenti ci saranno". Landini ha infine ribadito la contrarietà alla flat tax e alla proposta di legge sul salario minimo.

Barbagallo, Conte si è impegnato a fare percorso con noi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio si "sono impegnati a fare un percorso" con i sindacati. Lo ha riferito il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine dell'incontro a palazzo Chigi.

Barbagallo ha affermato che l'incontro è andato meglio di quello al Mise su Alitalia perchè il governo si è "impegnato a fare un percorso con noi" ma ha precisato che si dirà "soddisfatto" quando arriveranno i risultati e saranno realizzati gli obiettivi che Cgil, Cisl e Uil si sono date con la piattaforma comune. "E' importante - ha aggiunto - che ci siamo visti stasera e si calendarizzeranno le riunioni che serviranno". "Noi - ha aggiunto - abbiamo presentato la nostra piattaforma: vedremo con cosa inizieremo. Siccome si deve fare la Finanziaria, la questione fiscale è dirimente.

Dovremo parlare dei contratti del pubblico impiego, del Mezzogiorno, della piattaforma per mettere in sicurezza il territorio e sbloccare i cantieri, di lotta al caporalato. Sulla base di questo scambio di priorità vedremo di fare riunioni con i nostri tecnici per arrivare ad intervenire sulla nuova Finanziaria". Infine, Barbagallo ha riconosciuto "il cambio di impostazione rispetto al percorso che si vuole fare col sindacato".