Gb, Nigel Farage: "Pronto a correre per diventare primo ministro"

In caso di nuove elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento britannico di Westminster il leader del Brexit Party Nigel Farage correrà per diventare primo ministro. "E' esattamente quello che farò qualora la Brexit non andasse in porto", annuncia lo stesso Farage ad Affaritaliani.it.

Parlando delle recenti elezioni europee, che hanno visto il Brexit Party vincere con il 31,7% dei voti, Farage commenta: "Considerando che abbiamo avuto solo sei settimane di tempo per fare campagna elettorale è stato un risultato davvero soddisfacente e notevole".

Il leader britannico poi spiega di tornare al Parlamento europeo "per dar voce al fatto che il Regno Unito deve andarsene e per avvertire l'Unione europea che non bisogna concedere alcuna estensione rispetto alla data del 31 ottobre già fissata per la Brexit".

Farage poi non esclude di poter entrare nel gruppo di Matteo Salvini e Marine Le Pen (EFN), ipotesi che era circolata fortemente nelle scorse settimane. "Mi sto recando a Bruxelles proprio in questo momento e non mi precludo alcuna possibilità, sono 'openmind', ma la mia preferenza è per continuare con il gruppo EFDD". Ma non esclude alla fine di optare per l'EFN di Salvini e Le Pen? "Non ne ho idea al momento", conclude Farage.