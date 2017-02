Genova, Doria: non mi ricandido a sindaco

Il sindaco di Genova Marco Doria non si ricandiderà. A sciogliere le riserve è stato lo stesso primo cittadino all'indomani della bocciatura da parte del consiglio comunale della delibera sulla fusione tra Amiu, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo ligure e Iren. A votare contro il provvedimento anche una parte della maggioranza di centrosinistra, compresi due consiglieri della Lista Doria. "Il voto del consiglio comunale su Amiu -ha dichiarato il sindaco di Genova in una nota- ha determinato una situazione assolutamente grave di cui è doveroso prendere atto. Si è così minata e si chiude un'esperienza nel corso della quale sono state affrontate tra mille difficoltà, con serietà e onestà, tante complesse questioni e si sono ottenuti importanti risultati, basti pensare ai cantieri aperti per la messa in sicurezza del nostro territorio e al lavoro efficace per lo sviluppo turistico e culturale della città. La proposta avanzata per dare un futuro ad Amiu -ha sottolineato Doria che ieri sera sembrava sul punto di rassegnare le proprie dimissioni- rispondeva a questi criteri". "Ho svolto il mio ruolo di sindaco -si legge ancora nella nota- per spirito di servizio, senza essere mai mosso da calcoli opportunistici o da interessi personali. Non intendo però -ha annunciato Doria- ricandidarmi alle prossime elezioni. Si tratta di una scelta maturata da tempo e comunicata e discussa con chi mi ha sostenuto, senza farla diventare pubblica alimentando anzi tempo quel clima da campagna elettorale permanente che tanto nuoce al nostro Paese. Con immutata passione -ha spiegato il primo cittadino- non intendo sottrarmi all'impegno per costruire per Genova un credibile schieramento di centrosinistra aperto alla società civile".

"Con lo stesso spirito di servizio e senso di responsabilità nei confronti della città e del Comune -prosegue la nota- sto valutando l'effetto che avrebbero oggi le mie dimissioni. Una valutazione concreta e circostanziata delle ricadute di un commissariamento dell'amministrazione a pochi mesi dal voto sulla operatività del Patto per Genova o del bando periferie, sulla possibilità di far arrivare e di impiegare al più presto a Genova i fondi che il Comune ha ottenuto dal governo". "E ancora -ha aggiunto il sindaco del capoluogo ligure- un esame non superficiale del disastro che il voto irresponsabile di ieri crea per Amiu, per la Tari e per i suoi impatti sul bilancio del Comune in via di definizione. Egualmente considero gli effetti di una gestione commissariale della Città Metropolitana, che ha vissuto in tempi recenti una lunga stagione di commissariamento". Secondo Doria, "sulla base di tali non affrettate ma comunque rapide analisi, per una assunzione di responsabilità nei confronti della città, è necessaria una condivisione di questo percorso e soprattutto di questo spirito ancora una volta di servizio da parte di soggetti politici e della società civile e di quei consiglieri comunali che non intendono seguire logiche di contrapposizione politica ma vogliono lavorare sino all'ultimo sui diversi problemi della nostra comunità. Questa condivisione -ha concluso il primo cittadino- deve essere chiara ed esplicita e tale da giustificare l'opportunità per alcuni mesi di un'azione amministrativa rigorosa e non delegata a un commissario di governo".