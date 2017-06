Genova, la svolta con la Cina nella strategia del candidato Marco Bucci

di Paola Serristori

È la città più depressa del Nord. Nonostante disti meno di due ore di comodo viaggio da centri industriali e di terziario avanzato, Torino e Milano, con un clima innegabilmente più piacevole.

“A Genova, meno trentatré per cento. Il mercato immobiliare è il più basso in Italia perché non c’è lavoro. Noi abbiamo in corso contatti a livello internazionale per portare investimenti nella città”, dichiara Marco Bucci, candidato sindaco unitario del centrodestra, nel comizio sul lungomare di corso Italia. Alle sue spalle uno spettacolare cielo terso che lascia intravedere la costa sino a Punta Chiappa. Ed anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al quale è riuscito di vincere il confronto con la sinistra. Ma il voto era su base regionale. Qui siamo nella roccaforte della sinistra, che governa senza interruzioni da oltre trent’anni. “C’è ancora molta indecisione, sia Pagnoncelli (Ipsos) che i nostri sondaggi interni hanno dati concordi. Comunque dovremmo andare al ballottaggio”, chiosa Toti. I sondaggi che circolano nell’area avversaria danno ovviamente scontata la vittoria del candidato Gianni Crivello, assessore della giunta comunale in carica.

Visto il declino inesorabile del capoluogo ligure, non c’è dubbio che il partito democratico ha sempre vinto nelle urne, ma altrettanto fallito il risultato operativo. Il premier Paolo Gentiloni è appena tornato dalla Cina, dove si è tenuto il forum One Belt One Road tra 29 leader internazionali interessati ai traffici di merci tra Asia ed Europa.

– È un modo di dire, o davvero c’è qualcosa di concreto per posizionare Genova sul mercato economico?

“La Cina sta cercando porti attraverso cui far arrivare le merci. Da parte nostra ci sono colloqui aperti a livello governativo. Ed anche con tutti gli Stati americani, oltre che con l’Asia e con l’Europa. Chi viene ad investire a Genova potrebbe essere agevolato. Proporrò misure come quelle introdotte dall’Irlanda e dall’Olanda per attirare le aziende a portare lì la sede. Ad esempio, per 10 anni no Tari no Tasi a chi crea posti di lavoro.”

Si sono fatte avanti anche Trieste e Venezia. Che cosa succederà dipende molto dalla determinazione dei rappresentanti locali. Bucci ha un curriculum da senior manager in multinazionali. Poi l’asse con la Regione potrebbe consentirgli di moltiplicare le forze. Per contro, questa è anche una città dove in una classe elementare, in media nove bambini su quindici non pagano il pasto perché le famiglie rientrano nella fascia di reddito dell’esenzione. Reddito che poi nella realtà, dopo la perdita del lavoro di uno o entrambi i coniugi, deriva da lavoro in nero. Molti si sono reinventati un’attività di ristrutturazioni di interni, lavori di fabbro, piccole riparazioni portata avanti col passaparola, o con annunci affissi sui pali della segnaletica. Ci sono pochi soldi, però alla fine a tutti va bene così e si vota per l’amico dell’amico che ti garantisce una piccola agevolazione personale.





La battaglia del candidato Bucci è difficile, inutile nasconderselo. Le idee sembrano buone.

“La qualità della vita è nettamente superiore qui che altrove. Certo, ora i turisti che arrivano in crociera salgono sul pullman e vanno all’outlet. Io ho in mente di valorizzare i percorsi cittadini. Penso ad una passeggiata sul mare dalla Lanterna a Nervi, undici chilometri. E, dall’altra parte, sino a Voltri. Ci sarà un Assessorato del Mare”. Marco Bucci non nega l’impressione di chi arriva: “È vero che la città è sporca. Qual è il turista che ritorna in una città sporca? Combatteremo il degrado, contro cui le giunte di sinistra hanno fatto nulla. Sul piano della tecnologia, abbiamo ottimi ingegneri. Vogliamo creare a Genova la cultura dell’eccellenza, del fare le cose sempre meglio. Con trasparenza”. Non dimenticando la preparazione personale di chi entrerà in giunta: “Chi chiede la fiducia ai cittadini deve dimostrare di avere fatto qualcosa. Di essersi guadagnato lo stipendio.