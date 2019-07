Gentiloni: "Il Pd voti Von der Leyen. M5S sull’orlo del suicidio di massa"

UE - Paolo Gentiloni (PD) a 24Mattino su Radio 24: “Mi auguro che il Pd voti Von der Leyen ”

"Mi auguro che Von der Leyen dia risposte convincenti cosicché si possa votarla". Lo ha detto il Presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino. “Il sostegno a Ursula Von der Leyen non dipende da come voteranno Lega e 5stelle ma dalle risposte che la Presidente della Commissione darà al gruppo socialista e democratico "

Salone auto - Paolo Gentiloni (PD) a 24Mattino su Radio 24: “M5S sull’orlo del suicidio di massa"

“L’atteggiamento dei 5stelle mi lascia sbalordito. Secondo me siamo al limite del suicidio di massa. L’ultima vicenda è quella che riguarda Torino con il Salone dell’Auto che se ne va a Milano. Dove devono arrivare prima di porsi il problema di quale sarà la loro prospettiva? Se la sola prospettiva che hanno è quella di restare al Governo ad ogni costo, non credo abbiano grande futuro”. Lo ha detto il Presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino.

Russiagate – Paolo Gentiloni (PD) a 24Mattino su Radio 24: “Salvini su Savoini, perché non dice che è un imbroglione?”

"Sul caso Metropol Salvini parla di matriosche e litri di vodka. Fa delle battute, ma perché non dice che Gianluca Savoini è un imbroglione? Un mariuolo, una mela marcia?". Lo dice il Presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino. “Quella di Savoini è questione molto seria: c'è un esponente della Lega che partecipa alle riunioni con i russi in Italia e in Russia, viene coinvolto in registrazioni in cui si dicono delle cose incredibili e il ministro Salvini che fa? Invece di cacciarlo via e dire che è un millantatore, un truffatore, una mela marcia, ogni volta che qualcuno gli chiede di Savoini fa battute. Per un ministro degli Interni è un atteggiamento allarmante ”.

Russiagate – Paolo Gentiloni (Pd) su Radio 24: “Salvini come Strache, ma lui si dimise. Usa preoccupati dai rapporti tra noi e la Russia”

“Gli Stati Uniti si preoccupano quando le forze sovraniste europee hanno rapporti politici conclamati con Mosca. Mi riferisco a Mme Le Pen, Nigel Farage, il leader austriaco Strache e oggi, Matteo Salvini. Con il piccolo particolare che in Italia si tratta di forze di Governo, come era anche nel caso austriaco”. Così il Presidente del Pd, Paolo Gentiloni, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino, a proposito dei fondi che la Lega avrebbe ricevuto da Mosca. “Parlo degli Stati Uniti in generale, non solo degli ex collaboratori dell’Amministrazione Obama. Sono preoccupati dei rapporti che l’Italia ha con la Russia”, conclude Gentiloni a Radio 24.