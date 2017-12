Gentiloni come Mitterrand: il rissoso Pd diventa "forza tranquilla"

È condivisibile l'auspicio-anche se sarà difficilmente realizzabile- espresso dal premier, Paolo Gentiloni, 53 anni, che il Pd, attualmente diviso tra amici e nemici di Renzi, si presenti agli italiani come una forza non divisa e rissosa, ma "tranquilla".

Nel 1981, in Francia, il socialista François Mitterrand (1916-1996), nelle presidenziali anti-Giscard, riuscì a diventare il primo Capo dello Stato socialista della V Repubblica, grazie, soprattutto, a una comunicazione, perfetta, curata dal pubblicitario Jacques Séguéla. La campagna venne caratterizzata da uno slogan, «La force tranquille», e dalla sapiente strategia di Monsieur Jacques.

La frase ebbe il duplice effetto di rassicurare l’elettorato moderato, che guardava, con una certa diffidenza, alla possibile ascesa all'Eliseo del primo Presidente de la gauche e, al tempo stesso, esprimere forza e solidità del candidato e della sua coalizione, che includeva i comunisti e i radicali.

L'intesa tra Mitterrand e Séguéla arrivò quasi all'intimità, tanto che il pubblicitario non solo consigliò all'esperto leader di cambiare sarto, ma addirittura di cambiare dentista: «Il Presidente», raccontò Séguéla, «aveva due canini in più, che lo trasformavano in una sorta di Dracula, impedendogli il sorriso, quel sorriso che fu decisivo, nei pacati confronti in TV con un sussiegoso e sempre più nervoso Giscard. Dalla riunione successiva, ebbi il piacere di vedere che mi aveva ascoltato....".

Oggi Séguéla è un distinto signore di 83 anni, ma forse potrebbe dare qualche, utile, consiglio, e non solo all'attuale premier, sempre sobrio, cortese, preciso e...tranquillo.