"Russiagate, a Roma Barr ha raccolto nuove prove". Gli Usa avvertono Conte

Durante una delle due visite effettuate a Roma, il 15 agosto e il 27 settembre, per incontrare i vertici dell'intelligence italiana, l'attorney general William BARR e il procuratore John Durham "hanno raccolto nuove prove" per la loro contro-inchiesta sul Russiagate. Lo riferisce Fox News, televisione vicina al presidente Trump, sottolineando che proprio dopo gli incontri nella Capitale, BARR e Durham hanno deciso di "ampliare il raggio della loro inchiesta sulle origini dell'indagine Fbi del 2016 sulle collusioni con la Russia". Sugli incontri romani di BARR e Durham, ricorda Fox News, ha riferito mercoledì al Copasir il premier Giuseppe Conte, "confermando" quindi l'esistenza dell'indagine condotta dall'attorney general e dal procuratore Usa.

Fonti di Fox News, inoltre, hanno riferito che Durham sarebbe ora "molto interessato" ad intervistare l'ex direttore della Cia e l'ex direttore della National Intelligence dell'Amministrazione Obama, John Brennan James Clapper. Non è chiaro se le "nuove prove" di cui parla Fox News siano in relazione ai due BlackBerry con sim britannica, appartenuti al professore maltese Joseph Mifsud, ora in possesso del dipartimento della Giustizia Usa. Notizie di stampa, poi smentite dai vertici dell'intelligence italiana, riferivano nelle scorse settimane che i due cellulari erano stati consegnati a BARR e Durham dai nostri servizi segreti.

Secondo il Rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, fu Mifsud, a seguito di un incontro a Roma nella Link Campus University nel marzo del 2016, ad offrire all'ex consulente della campagna presidenziale di Donald Trump, George Papadopoulos, materiale "sporco" riguardante Hillary Clinton, sotto forma di migliaia di email, in possesso del governo russo. Fu quella, di fatto, la scintilla che fece scattare l'inchiesta dell'Fbi sulle infiltrazioni russe nella campagna di Trump. La notizia che i due telefoni cellulari di Mifsud erano nelle mani del Dipartimento di Giustizia Usa guidato da BARR è emersa recentemente, a seguito di un'istanza presentata alla Corte distrettuale del District of Columbia dal legale di Michael Flynn, l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale di Donald Trump, finito nelle maglie dell'indagine sul Russiagate.

BARR e Durham, pur non avendolo mai dichiarato ufficialmente, puntano a 'ribaltare' la narrativa del Russiagate riportata nel Rapporto Mueller. La tesi dell'Amministrazione Trump è che Mifsud non fosse un agente russo, ma in realtà venisse manovrato come agente provocatore dai servizi di intelligence occidentali, per inquinare la campagna di Trump. E' la stessa tesi sostenuta da Papadopoulos, secondo il quale fu l'Amministrazione Obama ad orchestrare tutta la vicenda, col concorso dei governi amici dell'epoca di Italia, Regno Unito e Australia. Lo stesso Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è detto convinto che la campagna presidenziale del 2016 sia stata "corrotta" e che la corruzione potrebbe arrivare "fino ad Obama". Per Trump, inoltre, l'Italia "potrebbe" essere uno dei Paesi coinvolti nella vicenda.

RUSSIAGATE: FONTI INTELLIGENCE, DA NOI NESSUNA 'PROVA' PER BARR E DURHAM - Nei loro incontri a Roma del 15 agosto e del 27 settembre, l'attorney general William BARR e il procuratore John Durham non hanno ricevuto alcuna "prova" per la loro indagine da parte dei servizi segreti italiani. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti qualificate della nostra intelligence, smentendo l'emittente Usa Fox News, che ha invece riportato che in uno dei loro incontri romani, BARR e Durham avrebbero "raccolto nuove prove" per la loro contro-inchiesta sull'origine dell'indagine Fbi del 2016 sulle infiltrazioni russe nella campagna presidenziale di Donald Trump. A seguito di queste "nuove prove" che sarebbero state acquisite a Roma da BARR e Durham, fonti di Fox News hanno riferito che Durham sarebbe ora "molto interessato" ad intervistare l'ex direttore della Cia e l'ex direttore della National Intelligence dell'Amministrazione Obama, John Brennan James Clapper.

Già nei giorni scorsi, i vertici della nostra intelligence, contattati dall'Adnkronos, avevano smentito di aver fornito qualsiasi prova su Joseph Mifsud ai due funzionari americani, compresi i due BlackBerry con sim britannica, appartenuti al professore maltese e ora in possesso del Dipartimento di Giustizia Usa come invece riportato in alcune ricostruzioni giornalistiche. La notizia che i due telefoni cellulari di Mifsud sono ora nelle mani del Dipartimento di Giustizia Usa guidato da BARR è emersa recentemente, a seguito di un'istanza presentata alla Corte distrettuale del District of Columbia dal legale di Michael Flynn, l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale di Donald Trump, finito nelle maglie dell'indagine sul Russiagate. Anche sul famoso audio di Mifsud in possesso delle autorità Usa, gli 007 hanno ribadito di non saperne nulla e di aver avuto dagli americani la conferma che nessun riferimento all'Italia o ai servizi italiani è contenuto nello stesso.