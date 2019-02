Afghanistan, altro che pacificazione Usa. Talebani vs base militare: 41 morti

AFGHANISTAN, ALTRO CHE PACIFICAZIONE. TALEBANI ASSALTANO BASE MILITARE: 41 MORTI

Almeno 41 membri delle forze di sicurezza afghane sono rimasti uccisi, e altri 15 feriti, in attacchi dei talebani nelle province settentrionali afghane di Kunduz e Baghlan. Lo riferiscono fonti ufficiali, aggiungendo che negli assalti hanno perso la vita anche 22 miliziani. Dopo la mezzanotte di lunedì, decine di talebani hanno attaccato diversi posti di controllo in due aree alla periferia di Kunduz, uccidendo 27 soldati dell'esercito e 3 membri della polizia locale e ferendo altre 15 poliziotti. Nella vicina provincia di Baghlan e' stato attaccato un altro posto di controllo della polizia locale, e il bilancio è di 11 morti. I miliziani hanno rubato tutte le armi e gli equipaggiamenti delle forze di sicurezza. Un portavoce dei talebani ha rivendicato gli attacchi. Un attacco che arriva a pochi giorni di distanza dall'annuncio da parte degli Stati Uniti di un graduale ritiro dall'Afghanistan delle proprie forze militari e di un possibile accordo con i talebani che prevederebbe la loro recisione dei legami coi gruppi terroristici. Questo attacco sembra però sottolineare i timori di tutti quelli che pensano che un ritiro lascerebbe sostanzialmente il potere in mano a chi gli Usa e l'occidente erano andati a combattere nel 2001.

TALEBANI: "COSTITUZIONE ILLEGITTIMA"

Nel frattempo rimbalzano notizie dalla Russia, dove i talebani si sono recati per avere colloqui riservati sulla pace. Colloqui che sono però stati seccamente smentiti dal Cremlino. I talebani ritengono "illegittima" l'attuale Costituzione afghana e la considerano un ostacolo alla pace. Lo ha dichiarato Sher Mohammad Abbas Stanikzai, capo della delegazione talebana arrivata a Mosca. "L'attuale Costituzione è illegittima ed è stata imposta agli afghani dall'Amministrazione di Kabul. La Costituzione dell'Afghanistan deve essere ratificata dagli studiosi e dagli accademici religiosi dell'Afghanistan in modo che sia accettabile per il popolo afghano", ha affermato Stanikzai nel suo intervento, secondo quanto riferito dal sito dell'emittente 'Tolo'.

AFGHANISTAN, TRENTA: "NON CAMBIA POCO SE SI RIMANE CON GLI USA O SENZA GLI USA"

Del tema Afghanistan si parla anche in Italia. "Non cambia poco nel rimanere presenti in un'area se ci sono gli americani o se non ci sono gli americani. Questo ci potrebbe costringere a fare delle scelte molto più veloci rispetto a quelle verso le quali ci stiamo avviando". Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel corso di un'audizione alle commissioni Difesa riunite di Camera e Senato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti 'Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare'. "Siamo in contatto con i comandanti che abbiamo in Afghanistan e le informazioni che arrivano non sono informazioni precise perché nemmeno gli americani hanno informazioni precise - ha aggiunto il ministro - La mia preoccupazione è prima di tutto sulla sicurezza del contingente del personale che abbiamo li, e nello stesso tempo non vorrei mai dare il messaggio di un Paese che non è all'altezza dei suoi compiti. Le risposte che abbiamo sempre dato e l'atteggiamento che abbiamo sempre avuto con i nostri alleati è un atteggiamento di responsabilità". "Non stiamo in nessun modo facendo mancare il nostro appoggio a questa fase - chiarisce - anche perché ci sono le elezioni che si dovrebbero dovute svolgere in primavera ma che si svolgeranno più tardi ed è importante che noi siamo presenti in questa fase di passaggio. Ma - sottolinea - se domani dovesse succedere qualcosa noi dobbiamo essere pronti perché non possiamo rimanere solo noi".