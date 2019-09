Afghanistan, bomba su evento elettorale del presidente Ghani: almeno 14 morti

Afghanistan: bomba esplode a evento elettorale del presidente

Una bomba e' esplosa in prossimita' del luogo in cui era in corso un evento elettorale del presidente afgano Ashraf Ghani, nell'Afghanistan del Nord, non sono ancora note eventuali vittime. L'attacco si e' verificato intorno alle 12 ora locale (le 9,30 in Italia) quando un dispositivo "apparentemente" collegato ad un veicolo della polizia e' esploso su una delle strade principali di Char-e-Kar, capitale della provincia di Parwan, ha detto il portavoce del governatore regionale Wahida Shahkar.

AFGHANISTAN, I TALEBANI ERANO PRONTI A FIRMARE ACCORDO CON GLI USA

Il nuovo attentato arriva dopo la fine dei negoziati tra Stati Uniti e talebani. I Talebani erano intenzionati a ''concludere l'accordo con gli Stati Uniti'' prima che il presidente americano Donald Trump decidesse di interrompere i negoziati per mettere fine al conflitto in corso da 18 anni. Lo ha dichiarato il numero due dell'ufficio politico dei Talebani a Doha, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, nel corso di un'intervista con il servizio della Bbc in pashtu. I Talebani, ha spiegato, avrebbero annunciato un cessate il fuoco con le truppe americane in AFGHANISTAN una volta che l'accordo sarebbe stato firmato. Stanekzai ha quindi riferito che una delegazione di quattro membri dei Talebani si sono recati in Iran ieri per incontrare alti funzionari di Teheran, tra cui il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif. Al centro dei colloqui, il processo di pace e la protezione dei progetti di sviluppo avviati dall'Iran in AFGHANISTAN. La scorsa settimana una delegazione di tre esponenti dei Talebani, guidati dallo stesso Stanekzai, si è recata a Mosca per parlare del processo di pace con funzionari russi.