Afghanistan: governo, talebani e Usa verso l'accordo di pace

AFGHANISTAN. DA GOVERNO, USA E TALEBANI PASSI VERSO LA TREGUA

Il governo dell'Afghanistan ha scelto i propri rappresentanti incaricati di partecipare a colloqui di pace con i guerriglieri talebani. Si tratta di 15 persone, che sapranno "rendere conto delle diverse posizioni politiche, sociali e culturali dell'Afghanistan", ha detto il ministro della Pace, Abdul Salam Rahimi. Un passo salutato dai media del Paese asiatico, presentato come diretta conseguenza dell'accordo raggiunto dopo mesi di trattative tra gli Stati Uniti e i guerriglieri a Doha, in Qatar.

Washington infatti, ricorda l'agenzia Dire, a 18 anni dall'intervento armato che ha innescato il conflitto ancora in corso, ha accolto la richiesta dei talebani di portare via i propri contingenti militari. In cambio, la Casa Bianca ha ottenuto l'impegno dei talebani a negoziare una tregua con il governo di Kabul, con cui i guerriglieri non hanno mai voluto dialogare poiche' ritenuto un esecutivo "manovrato" dagli Stati Uniti. "Se i talebani fanno la loro parte, noi faremo la nostra, e questo include l'accordo a cui stiamo lavorando" ha twittato l'inviato speciale americano per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Martedi' un rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che da gennaio gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e dai loro alleati hanno provocato molte piu' vittime tra i civili di quelle causate dai talebani: ben 1.366. Sempre ieri, un autobus che viaggiava lungo la strada che collega Kandahar a Herat e' saltato su una mina anti-uomo. Il bilancio secondo le autorita' locali e' di 34 morti, di cui la meta' donne. I talebani hanno fatto sapere di non essere loro i responsabili dell'incidente, in quanto in quell'area non avrebbero piazzato nessuna mina. L'attentato non e' stato ancora rivendicato.