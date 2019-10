Afghanistan, il leader dei Talebani: "Usa come l'Isis, uccidono i civili"

AFGHANISTAN: LEADER TALEBANI, 'USA UGUALI A IS, ERAVAMO PRONTI AD ACCORDO'

I Talebani erano pronti a firmare l'accordo con gli Stati Uniti, prima che il presidente americano Donald Trump dichiarasse ''morto'' il processo di pace per l'Afghanistan. Lo ha dichiarato Qadir Hekmat, nome di battaglia di uno dei massimi esponenti dei vertici Talebani e responsabile di sette province del nord dell'Afghanistan, in una intervista a La Repubblica. ''Eravamo pronti a firmare un accordo di pace, ma gli Usa ci hanno ripensato. Per noi non è un problema. Sul terreno stiamo vincendo e abbiamo chi ci sostiene, in Iran, in Russia, in Cina e nello stesso Pakistan'', ha dichiarato.

Rispetto agli Stati Uniti, invece, secondo Hekmat ora non c'è alcuna differenza tra gli americani e i miliziani del sedicente Stato Islamico (Isis). ''Fanno lo stesso tipo di azioni militari e collaborano tra loro. Se non fosse per le forze americane che ci bombardano ogni volta che accerchiamo i gruppi di Isis, questi sarebbero spazzati via da tempo'', ha sostenuto, affermando che gli Usa ''vogliono solo impadronirsi delle nostre risorse''.