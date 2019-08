Afghanistan: l'inviato Usa pronto all'intesa con i talebani

Afghanistan: inviato Usa "pronto" a intesa con talebani

L'inviato speciale americano per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, si dice "pronto" a siglare un accordo di pace con i talebani per porre fine alla guerra in Afghanistan, la più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti, che va avanti da 18 anni e che ancora oggi provoca più morti e feriti del conflitto in Siria. Khalilzad ha manifestato ottimismo in vista del nuovo round di colloqui a Doha, in Qatar che sarà seguito da una visita a Kabul.

Con il presidente Donald Trump determinato a riportare a casa le oltre 13.000 truppe Usa in Afghanistan prima delle elezioni Usa del 2020, il nuovo round di colloqui a Doha sarà incentrato sulla tempistica del ritiro dei militari americani, in cambio di un "freno alle violenze" e dell'impegno da parte dei talebani a non sostenere l'Isis o Al-Qaeda.

"Stiamo negoziando con il governo e stiamo negoziando con i talebani", ha spiegato Khalilzad. "I colloqui stanno andando bene - ha osservato - vedremo cosa succederà". Già la scorsa settimana, al termine dell'ottavo round di negoziati, lo speciale inviato di Trump in Afghanistan aveva manifestato ottimismo, segnalando via Twitter l'auspicio che questo sia l'ultimo anno di guerra. La missione di Khalilzad è anche quella di spianare il terreno ad un accordo di pace tra i talebani e il governo afghano che dovrebbe arrivare dopo l'intesa con Washington.

"Di nuovo in viaggio. Primo stop a Doha dove tenteremo di chiudere le questioni aperte. Siamo pronti. Speriamo che lo siano anche i talebani", ha twittato ieri Khalilzad poco prima di partire per il Qatar. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha confermato ieri alla Cnbc che un'intesa a Doha è possibile se potrà essere ridotto il numero di attentati nel Paese.

"Se possiamo ridurre la violenza possiamo creare margini per il ritiro non solo del supporto americano ma anche delle forze Nato", ha dichiarato Pompeo. "Diciotto anni: ad un certo punto occorre decidere che è abbastanza", ha rimarcato Trump. "Ma dovremo continuare a mantenere una presenza - ha avvertito - se i talebani non rispetteranno il governo afghano".

Ai progressi nei negoziati non è corrisposta una diminuzione delle violenze. Il 19 agosto del 2019 l'Afghanistan ha celebrato i cento anni dall'indipendenza dal Regno Unito ma proprio in occasione dall'anniversario diverse esplosioni hanno colpito Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar, provocando almeno ottanta feriti mentre la sera del 17 agosto, a Kabul, un attentato durante un matrimonio ha provocato 63 morti.